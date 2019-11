Uitslaande brand in gebouw in Bilzen dat dienst zou doen als asielcentrum: ‘zo goed als zeker’ kwaad opzet

In het momenteel leegstaande gebouw van het voormalige woonzorgcentrum in Grote Spouwen (Bilzen), dat in de toekomst gebruikt zou worden als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, heeft maandag een uitslaande dakbrand gewoed. Er zijn geen slachtoffers, maar de brand is volgens burgemeester Johan Sauwens ‘zo goed als zeker’ aangestoken.

De brandweerpost Bilzen van de hulpverleningszone Oost-Limburg rukte massaal uit voor de bluswerken. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het gebouw is heel groot.

De oorzaak van de brand, die zondag rond 23.30 uur werd opgemerkt, is nog onbekend. De burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens (Trots op Bilzen), zegt tegen VRT dat er sporen zijn gevonden van een inbraak en dat de brand ‘met een grote waarschijnlijkheid’ is aangestoken.

Of het asielcentrum in december nog kan opengaan, is op dit moment nog onduidelijk.

De voorbije weken waren er protestacties in Bilzen nadat het nieuws bekend was geraakt dat Fedasil plannen heeft om er een tijdelijk asielcentrum te vestigen.