Standard verliest na tussenkomst van VAR van KV Mechelen

Frustratie regeerde bij Standard zondagavond. De Rouches leken dankzij twee late goals van Selim Amallah een 0-2-achterstand te boven te komen, maar de VAR keurde de gelijkmaker van de invaller in de 92ste minuut. De eerste thuisnederlaag van dit seizoen voor Standard, dat AA Gent naar de tweede plek ziet springen.

Foto: BELGA

Onder het toeziende oog van Junior Edmilson maakte Standard geen beste beurt tegen een uitgekookt KV Mechelen. De Rouches, die met vijf andere namen aantraden in vergelijking met de winstmatch van donderdag tegen Frankfurt, verloren zich onnodig in irritatie over de arbitrage. Hierdoor kregen ze nooit lijn in hun spel en was het vooral de lange bal richting Obbi Oulare hanteren. Het leverde amper doelkansen op.

Dan was KV Mechelen het een stuk gevaarlijker. Nochtans kon trainer Wouter Vrancken geen beroep doen op de geblesseerde Nikolas Storm en de geschorste Onur Kaya. Rob Schoofs nam dan maar de honneurs waar. Op het kwartier zette de Limburger zich achter een vrije trap. Vanop 20 meter krulde hij onhoudbaar raak. 0-1 voor de bezoekers.

Standard reageerde tien minuten later. Nicolas Gavory vond op hoekschop Oulare, maar de targetspits kopte te veel naar de grond en het leer eindigde boven het doel van Yannick Thoelen.

Michel Preud’homme bracht in de rust Renaud Emond voor de falende Aleksandar Boljevic en wilde powerplay gaan spelen. De Luikenaars probeerden, maar bij Malinwa stond het gewoon goed. Meteen na rust had Igor De Camargo de score zelfs bijna verdubbeld. Na knap voorbereidend werk van Clément Tainmont en Dante Vanzeir kon de ex-Rode Duivel vrij aanleggen. Zijn knal raakte de dwarslat.

Uitstel maar geen afstel voor KV en de Belgische Braziliaan. Alexander Corryn klopte op een verre bal Kostas Laifis in de lucht en de Camargo kon de trekker overhalen: 0-2.

Foto: BELGA

MPH reageerde door Mergim Vojvoda door Mehdi Carcela te vervangen. De Marokkaanse international had meteen impact. Hij bood Maxime Lestienne een niet te missen kans aan, maar de Rode Duivel faalde moederziel alleen voor doel. Het was toch al niet de match van Mad Max.

De voor hem ingevallen Selim Amallah kon vijf minuten voor tijd Thoelen dan toch met een geplaatst schot kloppen. Het ging dan weer ouderwets spoken op Sclessin. Want Amallah leek in de extra tijd de 2-2 binnen te tikken, maar de VAR zag een hand. Geen gelijkmaker dus.

Zo verloren de Luikenaars voor het eerst sinds 10 mei – 2-3 tegen AA Gent in PO1 – een thuiswedstrijd. Mechelen schreef dan weer een stukje historie door voor het eerst in 28 jaar op Standard te komen winnen. Daar veranderden het Luikse fluitconcert en het opstootje op het veld na de wedstrijd niks aan.