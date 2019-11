De Boliviaanse president Evo Morales stapt op

De Boliviaanse president Evo Morales neemt ontslag, na drie weken van protesten tegen zijn herverkiezing. De vermoedens van fraude en de protesten nekten de president.

Het ontslag komt er nadat de legerleiding gevraagd had om een stap opzij te zetten voor Bolivia. De 60-jarige Morales kondigde zijn ontslag aan op tv.Eerder op de dag had de bevelhebber van het Boliviaanse leger, generaal Williams Kaliman, Morales gevraagd om een stap opzij te zetten.

De politieke crisis in Bolivia was zondag verder uitgedijd: verschillende ministers en parlementsleden, onder wie de voorzitter van het parlement, hadden ontslag genomen. Morales, die aan de macht is sinds 2006, had dan wel nieuwe verkiezingen aangekondigd, om 'Bolivia te pacificere'", maar dat haalde weinig uit. Ook zondag nog waren er confrontaties tussen betogers en de ordediensten.

Die protesten begonnen niet veel na de verkiezingen van 20 oktober. Er wordt aangenomen dat die niet helemaal correct verliepen. De kiescommissie schermde een voorlopige telling af op een moment waarop de zittende president Evo Morales afstevende op een resultaat dat onvoldoende was om een tweede ronde te vermijden. De 59-jarige Morales stond toen op 45 procent van de stemmen, zijn uitdager Carlos Mesa op 38. Om de verkiezingen in één ronde te beslechten, heeft een kandidaat 50 procent nodig, of 40 procent én 10 punten voorsprong. Toen de telling de dag daarna opnieuw opgestart werd, was de voorsprong van Morales opgelopen tot boven de 10 procent.

Morales kwam in 2006 als eerste inheemse president van Bolivia aan de macht. Hij werd herverkozen in 2010 en in 2015. Hij werd de langst dienende president van het Zuid-Amerikaanse land sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1825. In oktober van dit jaar liet hij zich een derde keer herverkiezen, hoewel de bevolking in een referendum tegen een vierde ambstermijn stemde.