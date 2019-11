Pete Doherty in Parijs: pas vrij en weer opgepakt

De Britse zanger Pete Doherty (40) is zondag opgepakt in Parijs, in dronken toestand, na een ruzie. Hij was pas een dag eerder vrijgelaten nadat hij opgepakt was wegens cocaïnegebruik. Dat meldt weekblad Le Point.

Doherty’s advocaat Arash Derambarsh zegt dat de Libertines-zanger opgepakt werd ‘na een ruzie met een andere man die onder invloed was van alcohol en die klacht indiende wegens geweld’. ‘Na zijn opsluiting was hij naar huis teruggekeerd, om daarna een glas te gaan drinken. Maar hij verdraagt geen alcohol vanwege de ontwenningskuur die hij al een maand volgt’, zegt de advocaat.

Doherty was zaterdagnamiddag vrijgelaten. Hij was gearresteerd omdat hij cocaïne kocht in de wijk Pigalle. Het parket eist voor die feiten een boete van 5.000 euro of een vervangende gevangenisstraf. Een rechtbank moet nog uitspraak doen hierover.

The Libertines zijn begonnen aan een lange tour in Europa. Een van hun eerstvolgende haltes is het Koninklijk Circus in Brussel op 18 november. ‘Hij engageerde zich om voltijds te laten opvolgen door een verslavingsdeskundige en een dokter, om niet opnieuw in de verleiding te komen’, zegt zijn advocaat. ‘Hij is geen crimineel, hij volgt een ontwenningskuur in Frankrijk en Engeland en wil zich concentreren op het vervolg van zijn artistieke carrière.’