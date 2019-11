De socialistische PSOE wint de parlementsverkiezingen in Spanje

Volgens exitpolls kan de patstelling in de Spaanse politiek blijven voortduren, aangezien links noch rechts een meerderheid in het parlement zouden behalen.

Uit de exitpolls van RTVE blijkt dat de rechtse partijen in Spanje bij de parlementsverkiezingen de meeste stemmen hebben behaald. Zij zouden een achttal zetels meer behalen dan het linkse blok. Geen van beide blokken heeft voldoende zetels om een meerderheid in het parlement te behalen. De fameuze ‘bloqueo’ blijft voortduren.

Het zijn vooral de conservatieve Partido Popular (PP) en het uiterst rechtse Vox die ten opzichte van de verkiezingen van april dit jaar zijn gegroeid.

De conservatieve Partido Popular zou 85 tot 90 zetels behalen, wat een serieuze winst is tegenover de verkiezingen van april toen ze maar 66 zetels had.

Zoals de peilingen hadden voorspeld, zou de uiterst rechtse partij Vox de op twee na grootste partij in Spanje worden, zij zou 56 tot 59 zetels behalen. Zij zou haar aantal zetels verdubbelen.

De rechts liberale partij Ciudadanos is gedecimeerd.

De socialistische PSOE van aftredende premier Pedro Sánchez heeft volgens de exitpolls van de RTVE de meeste stemmen behaald. Zij zou tussen 114 en 119 zetels behalen, dat is iets minder dan bij de verkiezingen van april 2019.

Ter linkerzijde van de PSOE haalt Unidas Podemos 30 tot 34 zetels, dat is iets minder zetels dan in april van dit jaar. De gloednieuwe partij Mas España, opgericht door een voormalige stichter van Podemos, zou 3 zetels behalen.

De drie linkse partijen zouden samen minder zetels behalen dan de PP, Vox en Ciudadanos samen.

De aftredende socialistische premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen uitgeroepen, omdat hij er na de verkiezingen in april van dit jaar niet in geslaagd was een regering te vormen die kon rekenen op een meerderheid in het parlement.