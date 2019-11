Eerste uitzege in de competitie voor AA Gent, Mazzu en Genk in crisis

Na de knappe winst in Wolfsburg heeft AA Gent nu ook zijn eerste uitzege in de Jupiler Pro League beet. De sterk spelende Buffalo’s scoorden in het begin van iedere speelhelft – goals van Mohammadi en David – en nemen stevig plaats in de top van de rangschikking. Genk-coach Felice Mazzu sméékte zijn spelers om met dezelfde slagkracht als tegen Liverpool te voetballen, maar Racing ging voor de derde keer op rij (na Eupen en de Champions League-winnaar) de boot in. De grond wordt nu wel erg warm onder de voeten van de Italo-Belg.

Heel wat vragen voor de aftrap van RC Genk-AA Gent. Koos thuiscoach Felice Mazzu na de nipte, eervolle nederlaag in Liverpool weer voor een vijfmansdefensie? Welke Gentenaar kreeg van zijn collega Jess Thorup een plaats in de basis om de geschorste Odjidja te vervangen? Zouden de Buffalo’s eindelijk hun eerste uitzege in de Belgische competitie behalen? En konden de Limburgers hun trainer uit de wind zetten met een bevestiging van de spelkwaliteit en mentaliteit die ze op Anfield Road etaleerden?

Twee vraagtekens werden weggewerkt bij de bekendmaking van de opstellingen. Mazzu behield zijn vijf verdedigers, maar bracht wel Onuachu als tweede spits in ten nadele van Ito. Drie wijzigingen bij de gasten in vergelijking met het team dat Wolfsburg versloeg: Odjidja en het duo Asare-Lustig (allebei op de bank) werden vervangen door Bezus, Castro-Montes en Mohammadi.

Droomstart

Het tactische plannetje van Mazzu kon na nauwelijks twee minuten de papiermand in. Doelman Coucke kreeg een pegel van Mohammadi niet onder controle, Depoitre poeierde de bal in de rebound tegen het net. De zesde treffer van de bijna 31-jarige kolos en een droomstart van AA Gent, dat de Limburgers in de beginfase alle hoeken van de goed gevulde Luminus Arena liet zien. Genk had de grootste moeite met het verwarrende bewegingsvoetbal van de gasten, die de wedstrijd quasi moeiteloos naar hun hand leken te zetten.

LEES OOK. ANALYSE. Waarom Genk liever nog eens tegen Liverpool had gespeeld dan tegen AA Gent

Na een kwartier ging de Oost-Vlaamse storm echter liggen en kwam de landskampioen steeds beter in de match. Een strakke cross van Maehle werd door Samatta in de handen van Kaminksi gekopt. De 27-jarige doelman moest ook zwaar aan de bak op pogingen van Samatta en Hrosovsky. Tussendoor ontsnapte Genk aan de 0-2 toen Coucke naast een afzwaaiende bal ging.

Europees

Hoe dan ook, de toeschouwers mochten echt niet klagen over het niveau van de partij tussen twee ploegen die een Europees duel in de benen hadden. Ze gingen allebei voor de drie punten en legden aan een meer dan gemiddeld tempo fraaie bewegingen op het veld, ondanks het feit dat er iets te veel onderbrekingen waren. Bij de rust konden de gastheren

aanspraak maken op de gelijkmaker, maar Kaminski keepte sterk en loodste Gent met een bonus de kleedkamer in.

RC Genk wist wat te doen na de herneming, maar net als in de eerste periode incasseerde blauw-wit een vroege goal. Yaremchuk zette David met een slimme pass vrij voor Coucke en zo’n kans laat de Canadees natuurlijk niet liggen. Verbijstering in het thuiskamp, waar de vertwijfeling toesloeg. Mazzu probeerde het tij te keren met de inbreng van Bongonda, Ito en Ndongala, maar het vertrouwen was te zwaar aangetast om tegen een sterk AA Gent een vuist te maken.

Club Brugge

Ali Samatta en co deden wel hun best om de aansluitingstreffer te forceren, maar gaven hun tegenstander daardoor de nodige ruimte om te counteren. En dat deden Sven Kums en zijn ploegmaats ook. Als het team uit de Arteveldstad erin slaagt dit niveau aan te houden, kan het zeker nog dichter op de hakken van Club Brugge geraken.

En Genk? Tja, daar zal zeker gedebatteerd worden over de positie van Felice Mazzu. Of een nieuwe coach de situatie kan veranderen, is nog maar de vraag. Naar verluidt staat de kleedkamer nog zo goed als unaniem achter de aimabele coach, maar wat betekent dat als de puntennood acuut is en de dwingende vraag om Play-off 1 te halen als een molensteen rond zijn nek hangt? Peter Croonen en zijn bestuursploeg staan voor een lastige beslissing.