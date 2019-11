Code geel. KMI waarschuwt voor ijs- of rijmplekken

Het koelt zondagavond en -nacht snel af, met aan de grond temperaturen vaak onder het vriespunt. Het KMI waarschuwt daarom voor kans op vorming van ijs- of rijmplekken op sommige plaatsen.

Het KMI vaardigt code geel af in heel het land, voor zondagavond- en nacht en maandagochtend.

Vanavond en vannacht liggen de minima tussen -2 en 0 graden in de Ardennen en tussen -1 en +3 graden elders. De wind draait overal naar zuid en neemt geleidelijk toe naar zwak of matig en later meestal matig.

Maandag trekt een regenzone over ons land vanaf de kust. Maxima van 3 tot 8 graden. Het wordt ook winderig, aldus het KMI.