De voorbije tien jaar is er door twee opeenvolgende besparingen veel geld weggenomen uit de cultuursector. Bij de gesubsidieerde kunstenorganisaties verdween 25 miljoen euro, bij de socioculturele verenigingen 20 miljoen.

De besparingen in de cultuurwereld zijn niet de eerste in hun soort. Het is de tweede legislatuur dat de Vlaamse Regering aanvat met een generieke besparing. Die wordt doorgevoerd in alle bevoegdheden ...