Animal Resistance voert actie in Antwerpse supermarkt tegen verkoop van foie gras

Een 65-tal dierenrechtenactivisten van Animal Resistance voert zondagnamiddag actie tegen de verkoop van foie gras in supermarkt Cru op de Groenplaats in Antwerpen. Gisteren had dezelfde groep zich ook al in een eendenkwekerij voor foie gras in Bekegem vastgeketend.

Een deel van de activisten stond voor de supermarkt, zingend uit solidariteit met de mishandelde dieren. Een vijftiental anderen hadden zich aan elkaar vastgetekend in de supermarkt. Een van hen kreeg een sonde in de mond, die bevestigd was aan een trechter om aan te tonen hoe de eenden worden vetgemest.

Consument

De hele actie werd gefilmd en live gestreamd via Facebook. De activisten kozen supermarkt Cru uit, omdat die de Bekegemse foie gras verkoopt. Zaterdag hadden ze al de boerderij van die foie gras-producent bezet (video). "We willen met onze actie in Cru aantonen dat het probleem niet enkel plaatsvindt in de stal, maar dat het leed van de eenden eigenlijk gecreëerd wordt door de aankoop van foie gras door de consument", zegt Glenn Lemmens, woordvoerder van Animal Resistance.

Verbod op verkoop

De organisatie eist niet alleen dat Cru het contract met de Bekegemse producent verbreekt, maar ook dat foie gras volledig uit hun aanbod verdwijnt en dat ze eventueel plantaardige alternatieven aanbieden. "Zolang er de mogelijkheid is om foie gras te kopen, zullen mensen dit blijven doen en zullen er ganzen en eenden blijven lijden. Een verbod op de verkoop is de voornaamste oplossing om dit leed te stoppen", vertelt een activist. Op vraag van de politie heeft het merendeel van de activisten de winkel intussen verlaten. De vastgeketende activisten weigeren nog steeds te vertrekken.