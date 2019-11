Antwerp dient Club Brugge eerste competitienederlaag toe in felle topper

Een eerste competitienederlaag voor Club Brugge: het verloor een beladen topper op de Bosuil met 2-1 nadat het op voorsprong kwam via Schrijvers. Na een matige eerste helft stelde de The Great Old nog orde op zaken na de rust met de hulp van uitblinker Lamkel Ze. De wedstrijd werd ook stilgelegd na incidenten met bengaals vuur en bierbekertjes die naar de arbitrage werden gegooid.

Een beladen middagje op de Bosuil. Voor de aftrap ging alles er nochtans gemoedelijk aan toe. Voorzitters Paul Gheysens en Bart Verhaeghe - lijnrecht tegenover elkaar in het stadiondossier van Club Brugge - dineerden zelfs samen.

Na het eerste fluitsignaal was het allemaal wat minder. Antwerp en Club hielden elkaar in evenwicht in een heel matige pot. De gevaarlijkste man was Schrijvers, die een basisplaats kreeg na zijn prima beurten tegen Kortrijk en PSG. Eerst dwong hij Bolat tot een redding in de korte hoek na een mooie actie, daarna scoorde hij de openingstreffer met een gelukje over de Antwerp-doelman. Tau was de aangever. Na het doelpunt gingen de poppen aan het dansen. Eerst gingen de fans van Antwerp massaal bengaals vuur aansteken, wat even voor oponthoud zorgde.

Foto: BELGA

Net voor de rust zorgde een discutabele fase langs de zijlijn van tribune 2 opnieuw voor ophef. De Laet kreeg geel op aangeven van de lijnrechter nadat hij Tau en de bal tackelde, de Antwerp-aanhang reageerde door bekers naar de arbitrage te gooien. Genoeg, oordeelde ref Bram Van Driessche, waarop de wedstrijd een tiental minuten gestaakt werd en iedereen naar binnen ging. Bij een nieuw incident zou de match definitief stilgelegd worden. De time-out zorgde niet voor verse inspiratie bij beide ploegen. Antwerp kon daarvoor ook enkel sporadisch dreigen met Miyoshi als opvallendste man, Club controleerde en moest eigenlijk nooit het gaspedaal volledig induwen. Schoten van Mbokani, Miyoshi en Lamkel Ze konden meer opleveren, maar gingen naast.

Sterk Antwerp

Gelukkig verliep de tweede helft een pak opwindender. Antwerp nam meteen het initiatief en kwam al na vijf minuten langszij vanop de stip. Kossounou vloerde Mbokani in de zestien, en die laatste mocht de strafschop zelf kalmpjes omzetten nadat Lamkel Ze de bal aanvankelijk had opgenomen. De Bosuil stond plots in de brand, Club zette alle zeilen bij.

Clement probeerde aanvallend iets terug te doen door Dennis en Openda in de ploeg te gooien, maar het was Antwerp dat nogmaals scoorde. Lamkel Ze stoomde op links voor de derde keer voorbij Kossounou. De Kameroener haalde de achterlijn en kon Miyoshi bedienen, de de bal via Sobol binnen werkte. De flamboyante Lamkel Ze ging dat op geheel eigen manier vieren voor de Brugse fans en kreeg daar geel voor. Het leverde hem een schorsing tegen Gent op. Club trok nu opnieuw naar voor en kreeg via Schrijvers een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de aanvaller lifte de bal alleen voor Bolat onbegrijpelijk over.

Foto: BELGA

Tijdens het slotkwartier werd er aanvankelijk amper nog gevoetbald: enkele opstootjes zorgden voor het nodige duw -en trekwerk. Antwerp zakte in en vormde een muur waar Club Brugge uiteindelijk nooit meer door zou geraken. Het liep zo tegen zijn eerste nederlaag in de competitie aan. Voor Antwerp was de zege tegen Club een enorme opsteker na de 6 op 18: Bölöni kan zo eventjes rustig ademhalen.