In een winkelcentrum in de Chinese stad Hongkong kwam het tot hevige schermutselingen tussen gemaskerde demonstranten en oproerpolitie gekleed in gewone kledij. De politie wou verschillende demonstranten arresteren nadat ze hen ervan verdachten vandalisme te hebben gepleegd.

De demonstranten, maar ook toeschouwers in het winkelcentrum, gooiden objecten naar de politie, vielen hen aan en verzetten zich tegen hun arrestatie, terwijl de politie wapenstokken gebruikte om de demonstranten en de menigte te controleren.

Vandalisme

Eerder hadden demonstranten een treinstation in de stad Sha Tin en een Starbucks-zaak in de wijk Tsuen Wan vernield. Er was zondag ook veel aanhoudend geweld tussen oproerpolitie en demonstranten in de straten van Tuen Mun buiten het winkelcentrum 'V city'.

De manifestaties in de voormalige Britse kolonie houden al 23 weken op een rij aan. De inwoners van Hongkong betogen massaal tegen wat zij als wreedheid van de politie zien en de inmenging van Beijing in de vrijheden van de stad.