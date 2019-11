Tienduizenden toeschouwers uit heel Japan verzamelden zich in Tokio om de nieuwe keizer Naruhito en keizerin Masako te zien. Het keizerlijke paar reed door de hoofdstad ter gelegenheid van de keizerlijke opvolging van dit jaar.

Sommigen stonden zaterdag al in de rij om een goed uitkijkpunt op de 4,6 kilometer lange proute te garanderen. Toshiko Ito, die samen met haar man naar Tokio kwam voor de processie, zei dat ze emotioneel werd toen ze het paar zag: 'Ik was zo blij dat ik op het punt stond te huilen.' Keizer Naruhito (59) trad in mei toe tot de troon nadat zijn vader Akihito als eerste monarch in twee eeuwen was afgetreden.

Tyfoon

De parade zou oorspronkelijk plaatsvinden op 22 oktober, toen de keizer officieel zijn inhuldiging als keizer aankondigde voor hoogwaardigheidsbekleders uit ongeveer 190 landen. Door de nasleep van een verwoestende tyfoon, die zeker aan 84 mensen het leven kostte, werd de parade uitgesteld.