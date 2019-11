NBA. Boston blijft winnen, maar ziet sterspeler Gordon Hayward geblesseerd uitvallen

Boston Celtics is zaterdag met 115-135 gaan winnen op bezoek bij San Antonio Spurs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Voor de Celtics, dit seizoen een van de titelfavorieten, was het al de zevende zege en daarmee staan ze aan de leiding in de Eastern Conference. Minpunt was wel dat ze Gordon Hayward zagen uitvallen, hij liep een breuk aan de linkerhand op. Voordien had de 29-jarige Hayward al negen punten en twee rebounds laten noteren in vijftien minuten. Dit seizoensbegin was hij gemiddeld goed voor 20,3 punten, 7,9 rebounds en 4,6 assists per wedstrijd.

James Harden was op dreef bij de Houston Rockets in het duel met Chicago Bulls. De sterspeler maakte 42 punten en droeg in grote mate bij aan de ruime overwinning: 117-94. Harden was ook nog goed voor 10 rebounds en 9 assists. Russell Westbrook kwam tot 26 punten. Het was de derde derde zege op rij voor de Rockets, die derde staan in de Western Conference.

Uitslagen:

Chicago - Houston 94-117

Memphis - Dallas 122-138

Oklahoma City - Golden State 114-108

Charlotte - New Orleans 110-115

San Antonio - Boston 115-135

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 7 1 0.875

2. Toronto 6 2 0.750

3. Miami 6 3 0.667

4. Milwaukee 6 3 0.667

5. Philadelphia 5 3 0.625

6. Indiana 5 4 0.556

7. Brooklyn 4 4 0.500

8. Charlotte 4 5 0.444

9. Detroit 4 6 0.400

10. Cleveland 3 5 0.375

11. Atlanta 3 5 0.375

12. Orlando 3 6 0.333

13. Chicago 3 7 0.300

14. Washington 2 6 0.250

15. New York 2 7 0.222

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 7 1 0.875

2. Denver 6 2 0.750

3. Houston 6 3 0.667

4. LA Clippers 6 3 0.667

5. Utah 6 3 0.667

6. Dallas 6 3 0.667

7. Phoenix 5 3 0.625

8. Minnesota 5 3 0.625

9. San Antonio 5 4 0.556

10. Oklahoma City 4 5 0.444

11. Portland 3 6 0.333

12. Sacramento 3 6 0.333

13. New Orleans 2 7 0.222

14. Memphis 2 7 0.222

15. Golden State 2 8 0.200

Programma van zondag:

Minnesota - Denver

Orlando - Indiana

Philadelphia - Charlotte

Oklahoma City - Milwaukee

New York - Cleveland

Phoenix - Brooklyn

Portland - Atlanta

LA Lakers - Toronto