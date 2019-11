Frankrijk wint Fed Cup na verrassende zege in Australië

Frankrijk heeft zondag in Perth voor het eerst in zestien jaar de Fed Cup gewonnen. In de finale tegen Australië zorgden Kristina Mladenovic en Caroline Garcia in het dubbelspel voor een verrassende winst in twee sets (6-4 en 6-3) tegen Ashleigh Barty en Samantha Stosur, met vooral Mladenovic in een uitblinkersrol. Frankrijk haalt het zo met 3-2, na de vier enkelspelen stond het 2-2 gelijk tussen beide landen.

Mladenovic (WTA 40) won naast het dubbel ook haar twee enkelspelen op Australische bodem, met een zege in drie sets tegen nummer een van de wereld Ashleigh Barty als uitschieter.

Voor Frankrijk is het de derde zege in deze landencompetitie, na 1997 en 2003. Voor Australië blijft de teller op zeven staan. Deze editie was de laatste volgens het huidige format. Vanaf volgend jaar wordt overgeschakeld naar een finaleweek, zoals dit jaar al het geval is voor de Davis Cup.