IS-strijdster vraagt om terug te mogen keren naar VS

Een jonge jihadist die in de gevangenis zit in het noordoosten van Syrië heeft in een interview met de Amerikaanse televisiezender NBC News opnieuw gevraagd of ze kan terugkeren naar de VS, waar ze geboren is. Washington weigert dat omdat ze geen Amerikaanse staatsburger zou zijn.

De 25-jarige Hoda Muthana ‘betreurt alle zaken’ die IS heeft gedaan. Ze sloot zich in 2014 aan bij de terreurgroep nadat ze radicaliseerde in Alamaba, waar ze met haar familie woonde.

‘Wie in god gelooft, vindt dat iedereen een tweede kans moet krijgen, ook al hebben ze verschrikkelijke zonden begaan’, verklaarde de vrouw.

Het interview, dat zaterdag is uitgezonden, werd opgenomen in het kamp van Al Roj, dat in handen is van de Koerden en waar de vrouw verblijft met haar 2-jarige zoon. Muthana vertelde dat ze voor haar leven vreest. ‘Ik heb de onthoofdingen (uitgevoerd door IS) nooit gesteund, net zoals de misdaden en de zelfmoordaanslagen’, klinkt het nog.

De Amerikaanse overheid heeft verschillende Amerikanen die gelinkt zijn aan IS en hun kinderen gerepatrieerd naar de VS, maar weigert dat te doen met Muthana. Ze zou volgens de overheid geen Amerikaanse staatsburger zijn. Volgens Washington was haar vader een Jemenitische diplomaat toen ze werd geboren, en de Amerikaanse wet bepaalt dat de kinderen van diplomaten die in de Verenigde Staten zijn geboren terwijl ze in functie zijn, niet automatisch het Amerikaans staatsburgerschap verwerven.

‘Ik ben een staatsburger en ik heb de papieren die dat bewijzen’, verklaart de vrouw. ‘Ik ben zo Amerikaans als een blondine met blauwe ogen en ik zou graag terugkeren naar mijn land om Amerikaanse dingen te doen.’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft haar al bestempeld als ‘terrorist’.

Volgens de organisatie Counter Extremism Project was de vrouw getrouwd met drie strijders, die allemaal gedood zijn. Ze zou actief hebben deelgenomen aan de propaganda van de terreurgroep onder het pseudoniem Oum Djihad. Ze had opgeroepen om ‘Amerikaans bloed te laten vergieten’ en feliciteerde de daders van de aanslag op Charlie Hebdo, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen.

De vrouw zegt bereid te zijn om voor de rechter te verschijnen als de autoriteiten haar laten terugkeren. ‘Ze mogen me 24 uur op 24 in de gaten houden’, klinkt het.