De politie in Rotterdam heeft na een tip 300 kilogram cocaïne gevonden in een auto op de Maasvlakte. De inzittenden zijn aangehouden, de drugs zijn in beslag genomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten de verdovende middelen uit een container hebben gehaald, die vanuit Brazilië naar Rotterdam is vervoerd, zo meldt de politie. De drie ‘uithalers’ zijn allen mannen in de leeftijd van 22 tot 28 jaar.

Het onderzoeksteam doet verder onderzoek.