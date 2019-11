Dardenne-broers grijpen naast nominatie voor European Film Awards

In het Spaanse Sevilla zijn zaterdag de nominaties bekendgemaakt voor de European Film Awards (EFA). De Belgische film ‘Le jeune Ahmed’ van Jean-Pierre en Luc Dardenne slaagde er niet in zich bij de laatste zes te voegen.

Wel genomineerd in de categorie beste film zijn onder meer J’accuse van Roman Polanski en Les misérables van Ladj Ly, de openingsfilm van het Film Fest Gent. De andere genomineerde films zijn Dolor y gloria van Pedro Almodóvar, System crasher van Nora Fingscheidt, The favourite van Yorgos Lanthimos en Il traditore van Marco Bellocchio.

Genomineerd in de categorie beste acteur zijn Antonio Banderas (Dolor y gloria), Jean Dujardin (J’accuse), Pierfrancesco Favino (Il traditore), Levan Gelbakhiani in (And then we danced), Alexander Scheer (Gundermann) en Ingvar E. Sigurðsson (A white, white day).

Bij de vrouwen zijn volgende namen genomineerd: Olivia Colman (The favourite), Trine Dyrholm (Queen of hearts), Noémie Merlant en Adèle Haenel (Portrait of a lady on fire), Viktoria Miroshnichenko (Beanpole) en Helena Zengel (System crasher).

De afgelopen weken konden de meer dan 3.600 leden van de European Film Academy stemmen voor de nominaties in de categorie Europese Film, Regisseur, Acteur, Actrice en Scenarist. Een achtkoppige jury zoekt dan weer de winnaars in de categorieën Europese D.O.P., Montage, Productie-ontwerp, Kostuumontwerp, Haar en Make-up, Muziek, Geluidsontwerp en Visual Effects.

De 32ste European Film Awards met de presentatie van de winnaars zal plaatsvinden op 7 december in Berlijn.

Girl, het speelfilmdebuut van Lukas Dhont, is genomineerd voor de EFA People’s Choice Award, een publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de European Film Awards. De film werd vorig jaar al driemaal genomineerd voor de EFA’s. Girl won toen de prijs voor Europese ontdekking.