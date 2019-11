Animal Resistance bezette foie gras-boerderij in Bekegem

Dierenrechtenactivisten van Animal Resistance voerden vandaag actie tegen een foie gras-producent in Bekegem, West-Vlaanderen. Een tiental mensen had zichzelf vastgeketend aan de kooien van de eenden. Ze werden gearresteerd.

Zaterdagochtend verspreidde Animal Resitance al beelden van de leefomstandigheden van de dieren in Bekegem. ‘Nadat we de beelden van de kooien, de bedrade ondergrond waarin deze dieren moeten leven, de tientallen dode en gewonde eenden zagen, waren we allemaal erg van slag’, vertelt woordvoerder Glenn Lemmens in een persbericht.

De laatste Vlaamse foie gras-producent moet sowieso in 2023 de deuren sluiten, maar Animal Resistance eist dat de bewuste boerderij in de Ichtegemse deelgemeente Bekegem onmiddellijk dicht gaat. Ze weigerden de stal te verlaten tot er een verklaring kwam van minister Weyts. Toen dat niet mogelijk leek, stelden ze voor om vijf van de meest gewonde eenden te mogen bevrijden. Volgens Animal Resistance ging de boer daar echter niet mee akkoord.

De hele actie werd van binnenuit gefilmd en gestreamd via Facebook. Daaruit bleek dat de politie snel ter plaatse was. De activisten kregen het bevel om hun identiteitskaarten te geven en naar buiten te komen. Toen ze dat weigerden, werd overgegaan tot arrestatie.

'Strijd achterhaald'

Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts, heeft in een reactie laten weten dat het verbod op dwangvoederen al is goedgekeurd in Vlaanderen. ‘De sluiting is decretaal goedgekeurd, hun strijd is dus achterhaald. Ze zouden dus beter ons voorbeeld proberen te promoten en te exporten naar elders. Te beginnen met Wallonië en Frankrijk’, klinkt het. Minister Weyts bevindt zich momenteel in het Nederlandse Gorinchem, waar hij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening uitgerekend over het Vlaamse dierenwelzijnsbeleid zal toespreken.