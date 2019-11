Minister Demir erkent: we halen de Europese doelstelling niet

Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) erkent het. Vlaanderen haalt de Europese normen voor hernieuwbare energie in 2020 niet. Ze mikt op 2030 maar dan zijn de normen nog strenger.

‘Ik heb het al bij mijn aantreden gezegd: de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in 2020 halen we niet. Daarom focus ik volop op 2030.’ Dat zei minister Demir vanmiddag aan de VRT.

De minister denkt eraan met fiscale maatregelen (subsidies) de Vlaming te stimuleren te investeren in hernieuwbare energie. Hoe ze precies zal tewerkgaan, onderzoekt ze nog.

Demir hoopt dat Vlaanderen de Europese normen voor hernieuwbare energie in 2030 haalt. Gemakkelijk wordt dat allerminst. Zo moet ons land dan een kwart van zijn energie halen uit hernieuwbare energie. We zitten op dit moment aan ongeveer 9 procent.

Ook de uitstoot van broeikasgassen is problematisch. Met de huidige maatregelen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 13,3 procent laten dalen. Europa wil 35 procent.

Op 31 december van dit jaar moet ons land bij de Europese Commissie zijn aangepaste Energie- en Klimaatplan indienen. Een eerste voorstel van ons land werd enkele maanden geleden al door Europa van tafel geveegd.

Vanaf volgend jaar gaat de Commissie het klimaatbeleid van de lidstaten minutieus opvolgen, inclusief sancties. België solliciteert nu al naar boetes, zo schreef deze krant enkele dagen geleden. Het ligt helemaal uit koers.

Het grote zorgenkind is Vlaanderen. Er zijn geen duizend manieren om klimaatbeleid te voeren. In Vlaanderen moet het verschil gemaakt worden in de huizen en in het verkeer. In welke richting minister van Energie ­Zuhal Demir (N-VA) denkt, wil ze nog niet zeggen. Begin december hoopt ze met haar plannen naar de regering te stappen. Maar nu al is duidelijk dat die onmogelijk de hoge verwachtingen van Europa kunnen inlossen. Belangrijke deuren zijn al gesloten. Er komt geen CO2-taks, geen kilometerheffing en de bouw van windmolens wordt door de gemeenten onder vuur genomen.