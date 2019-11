Robert Freeman overleden, iconische fotograaf The Beatles

Robert Freeman is overleden. Hij maakte de platenhoezen van With the Beatles (1963), Beatles for sale (1964), Help! (1965) en Rubber soul (1965).

Paul McCartney heeft hulde gebracht aan Robert Freeman, de fotograaf die vrijdag overleed op 82-jarige leeftijd. Freeman was een van de lievelingsfotografen van The Beatles en maakte de beelden van verschillende platenhoezen.

‘Hij maakte enkele van onze meest iconische platenhoezen’, schreef Paul McCartney op zijn website. ‘Hij was zeer professioneel, maar ook zeer creatief en een originele denker. We gaan deze formidabele mens missen. Maar ik zal voor altijd de mooie herinneringen aan hem koesteren.’

McCartney vertelt op zijn site hoe sommige hoezen tot stand kwamen. ‘De mensen denken vaak dat de foto van With the Beatles een foto was die zorgvuldig in de studio is gemaakt. In werkelijkheid nam Robert hem snel in de gang van een hotel waar we verbleven, en waar het natuurlijke licht uit de ramen aan het einde van de gang kwam. Ik denk dat het niet langer dan een halfuur heeft geduurd’, zei McCartney.

Ook onthulde hij hoe de platenhoes van Rubber soul tot stand kwam. ‘Robert Freeman had de gewoonte om de foto’s die hij nam te projecteren op een stuk wit karton, exact zo groot als een album, om een precies idee te hebben van het eindproduct’, zei hij. Maar op een gegeven moment viel dat karton, waardoor de foto ‘een uitgerokken aspect’ kreeg.

Ook een andere oud-Beatle, drummer Ringo Starr, bracht Freeman hulde op Twitter. ‘God zegene Robert Freeman, vrede en liefde aan zijn ganse familie’, schreef hij.

De precieze oorzaak van het overlijden is niet duidelijk. Robert Freeman, die zijn carrière begon voor de Britse krant The Sunday Times, was ook de fotograaf van de eerste Pirelli-naaktkalender in 1964.