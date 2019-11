Levenslang veroordeelde wou vrij ‘omdat hij dood is geweest’

Vijf keer moest de veroordeelde moordenaar Benjamin Schreiber (66) gereanimeerd worden in het ziekenhuis. En daarom vond hij dat hij zijn levenslange gevangenisstraf achter de rug had en kon worden vrijgelaten.

Schreiber zit al sinds 1996 in een Amerikaanse gevangenis nadat hij tot een levenslange celstraf was veroordeeld wegens een moord.

Maar wat betekent levenslang als je dood bent geweest? Schreiber wou de Amerikaanse Justitie ervan overtuigen dat hij eventjes overleden was - hij werd niet lang geleden onwel in zijn cel en moest tot vijf keer toe in het ziekenhuis gereanimeerd worden. (Hij had grote nierstenen en dat leidde tot een bloedvergifting.) Omdat hij dood geweest is, had hij naar eigen zeggen levenslang in de cel gezeten en moest hij als een herboren man vrijkomen.

De rechter in Iowa was het evenwel niet eens met zijn zienswijze, zo meldt The Washington Post. Volgens de rechter was het feit dat Schreiber in staat was om zijn straf aan te vechten een overtuigend bewijs dat hij nog leefde.

‘Ofwel is Schreiber nog in leven, en dan blijft hij vastzitten. Ofwel is hij dood, en dan is deze beroepszaak zinloos’, concludeerde de rechter. Schreiber moet dus in de cel blijven tot hij niet meer kan worden gereanimeerd. Ook in beroep haalde Schreiber het niet.