Geen vierde Champion of Champions-titel op rij voor O’Sullivan: ‘The Rocket’ verliest halve finale vol fantastische punten

Niet Ronnie O’Sullivan, maar wel de Australiër Neil Robertson heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het Champion of Champions snookertoernooi. In het Engelse Coventry was de 37-jarige uit Melbourne met 6-5 net iets beter.

In de halve finales was het verschil tussen beide spelers nooit meer dan één frame. Zo potte O’Sullivan (WS 3), winnaar van het toernooi in 2013, 2014 en 2018, breaks weg van 66, 81 en 86. Robertson (WS 4), die het toernooi in 2015 op zijn palmares schreef, lukte breaks van 62, 108, 87, 135 en 50 in het beslissende frame.

A superb red followed up with a ridiculous blue. Vintage Ronnie levels the game.



O'Sullivan 3-3 Robertson #ChampOfChamps pic.twitter.com/hcdWpxO620 — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2019

The shot making just gets better and better.#ChampOfChamps pic.twitter.com/KYFCT2aBWq — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2019

That is first class. This match deserved a decider, and it has got one!



Robertson 5-5 O'Sullivan #ChampOfChamps pic.twitter.com/53l81x43Nx — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2019

What a shot! Match of the tournament without a doubt.#ChampOfChamps pic.twitter.com/UiluudqNzT — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 8, 2019

Robertson, wereldkampioen in 2010 en in zijn loopbaan goed voor zestien rankingtitels, neemt het in de finale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Judd Trump, de nummer een van de wereld, en de Noord-Ier Mark Allen (WS 7).

Uitslag:

Neil Robertson (Aus/4)- Ronnie O’Sullivan (Eng/3) 6-5

7/73(66) - 67/40 - 71(62)/1 - 7/81(81) - 108(108)/0 - 55/81 - 87(87)/45 - 0/86(86) - 57/60 - 135(135)/0 - 104(50)/6