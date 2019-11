Bart Swings wint met overmacht Belgische schaatstitel, ook Stien Vanhoutte pakt goud

Stien Vanhoutte heeft zich in Inzell tot Belgisch kampioen gekroond op de 500 meter. In het internationale veld van de Open Duitse kampioenschappen eindige Vanhoutte als derde (40.11).

De Oostenrijkse Vanessa Herzog won in 37.46, de Duitse Katja Frantzen werd in 39.50 tweede. Vanhoutte bleef 28 honderdsten seconden boven haar in oktober in het Zuid-Duitse schaatsoord gevestigde Belgische record. “Technisch was het niet goed”, was haar harde oordeel over de race.

Foto: Instagram

Beste sprinter bij de mannen in het internationale veld op de 500 meter was de Duitser Joel Dufter met 35.41. Zijn hoger aangeslagen landgenoot Nico Ihle werd tweede met 35.50. De jonge Belg Jonathan Schildermans noteerde met 39.35 seconden een persoonlijk record op de 38e plaats. Hij werd Belgisch kampioen, voor Gijs Luijten (45e in 41.31) en Jef Marien (53e in 42.56).

Grote afwezige is Sandrine Tas, die met een ernstige enkelblessure thuis zit. Zij moet zich beperken tot trainingen op de fiets en in het krachthonk en kan pas op zijn vroegst komende maand weer het ijs op.

Swings

Bart Swings deed voor het eerst sinds 2015 nog eens mee aan het BK en verloor in een directe confrontatie op de 5000 meter met de Duitser Patrick Beckert. In een vlakke race klokte Swings 6:23.16. Dat is twee seconden langzamer dan eerder dit seizoen. Beckert won in 6:21.79.

“Het was oké. Technisch schaatste ik niet zo goed”, liet Swings weten “Ik heb ongeveer anderhalve week niet op het ijs gestaan, afgezien van een marathon. Dat is natuurlijk een nadeel. Ik zie deze race vooral in de voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd van volgende week in Minsk. Ik hoop dat ik daar technisch beter uit de voeten kan.”

De tweede Belg in de 5000 meter was vrijdagavond junior Jason Suttels. Hij reed met 7:00.35 een nieuw nationaal juniorenrecord. Tim Sibiet werd 11e in 7:00.38 en Seppe Lybaert 13e in 8:04.15.