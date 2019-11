18.600 Brusselaars mogen straks stad niet meer binnen met hun auto

18.600 Brusselaars hebben een waarschuwingsbrief gekregen dat hun wagen vanaf volgend jaar de lage-emissiezone (LEZ) niet meer in mag, zo meldt de nieuwssite bruzz.

De Brusselse lage-emissiezone wordt vanaf volgend jaar wat strenger. Dieselwagens moeten dan de euronorm 4 halen. De euronorm 3 die nu nog volstaat, is dan niet goed genoeg meer.

Het gewest heeft de eigenaars van wagens die de norm niet halen, een brief gestuurd om hen aan de wijziging te herinneren. Volgens Bruzz.be gaat het om 15.000 personenwagens en 3.600 bestelwagens. Zij reden de voorbije maanden nog door de LEZ-zone en werden door camera’s gedetecteerd.

De eerste maanden zal Brussel automobilisten die in overtreding zijn enkel waarschuwen. Vanaf april volgen boetes.

Voor wie heel af en toe in Brussel moet zijn met een vervuilende wagen, bestaat de mogelijkheid een dagpas te kopen. Die mag maar acht dagen per jaar worden aangevraagd.

De lage-emissiezone ligt binnen de grote ring rond Brussel. Van Neder-Over-Heembeek in het noorden tot Linkebeek in het zuiden. In het westen is Dilbeek de grens en in het oosten Kraainem. De kaart vindt u hier.