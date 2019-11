Zevende jaar moet leerlingen meer slaagkans geven in hoger onderwijs

Leerlingen uit het aso kunnen straks een zevende jaar volgen om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten. In de beleidsnota van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) staat dat hij zo’n schakeljaar in overleg met de universiteiten en hogescholen wil invoeren.

In arbeidsmarktgerichte ­opleidingen in het bso en tso bestaat dat principe van een zevende jaar al, maar die leerlingen hebben niet de juiste vooropleiding om naar het ­hoger onderwijs te gaan. Het is net de bedoeling van het aso om leerlingen voor te bereiden op de universiteit.



'We zien een probleem met studenten die meerdere jaren vertraging oplopen in het hoger onderwijs', zegt de woordvoerder van minister Weyts. 'Zo”n bijspijkerjaar, zeker als studenten naar een “zware” richting aan de universiteit willen, kan hun slaagkansen vergroten'

Het jaar zal voor iedereen openstaan, maar is volledig optioneel. 'Scholen kunnen wel het advies geven op het einde van het middelbaar om dat jaar te volgen, maar dat zullen we niet verplichten,' aldus de woordvoerder van de minister.

Helemaal nieuw is het idee niet. Zo bestaat er volgens de onderwijskiezer al bijvoorbeeld een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, meer specifiek op de wiskundig-wetenschappelijke richtingen. Het is bedoeld voor studenten die uit richtingen komen met minder wiskunde en wetenschappen op het programma, maar die toch dergelijke richting willen gaan studeren in het hoger onderwijs.