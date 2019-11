Slimme gps mag auto’s niet meer langs scholen sturen

Slimme gps-systemen mogen binnenkort geen sluiproutes meer uitstippelen via scholen en sportclubs. Kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil afspraken maken om dergelijke routesuggesties onmogelijk te maken.

Systemen zoals de populaire app Waze zoeken voortdurend naar de snelste route, maar houden daarbij geen rekening met de aard van de weg. In de beleidsnota die Peeters vrijdag bekendmaakte, spreekt ze van een protocol waardoor ‘locaties met veel kwetsbare weggebruikers, zoals scholen of sportclubs, maximaal worden vermeden in de routesuggesties’.

‘We gaan contact opnemen met actoren als Michelin, Routeplanner en Google Maps met de vraag om de drukke schoolroutes in de wacht te zetten op precaire uren’, licht haar woordvoerder toe. ‘Door er tussen 8 en 10 uur geen andere auto’s langs te sturen dan wie echt ter plaatse moet zijn, wordt het verkeer veiliger.’

De toenemende druk van automobilisten die de files omzeilen met apps deed de Vlaams-Brabantse gemeente Kortenberg vorig jaar beslissen om bepaalde wegen af te sluiten bij de start van de schooluren. Slimme camera’s dwingen die regel af. Ook het departement Omgeving linkte de populariteit van sociale gps-apps al aan geluidshinder. ‘Woonwijken of -linten waar voorheen weinig verkeer passeerde, worden nu wel geconfronteerd met druk verkeer op bepaalde momenten van de dag’, klonk het.

Een concrete timing voor de afspraken is er nog niet. Het initiatief past in een reeks maatregelen die de conflicten tussen auto’s en kwetsbare weggebruikers moet verminderen. Zo wil Peeters ook het logboek van geconnecteerde wagens gebruiken om in kaart te brengen waar vaak bruusk geremd wordt. Bedoeling is om gevaarlijke punten aan te pakken voor er gewonden vallen.