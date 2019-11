Anderlecht dankt tegen Zulte Waregem andermaal Chadli en Roofe

Anderlecht heeft nog steeds niet verloren onder Frank Vercauteren. Het koste behoorlijk wat moeite, maar na een knappe goal van Roofe kaapte paarswit aan de Gaverbeek 3 belangrijke punten weg.

Veel liefde voor de aftrap aan de Gaverbeek: een innige knuffel tussen Deschacht en Vercauteren. Anderlechtcoryfeeën onder elkaar, begrijpt u. De paarswitte fans bezongen op hun beurt hun liefde voor hun coach. We love you Franky. Dat Vercauteren Nacer Chadli na zijn korte invalbeurt tegen Cercle Brugge opnieuw liet starten, zat er wellicht voor iets tussen. Vlap was het slachtoffer op de bank. De Rode Duivel had slechts 4 minuten nodig om te tonen waarom hij zo van goudwaarde is voor dit Anderlecht. Roofe met knap voorbereidend werk, de kapitein van Anderlecht kon zijn doorsteekpass makkelijk naast Bossut in doel knallen. 0-1, het zesde doelpunt al dit seizoen voor Chadli.

De vroege voorsprong was erg naar de zin van de bezoekers, die rustig de wedstrijd controleerden. De Brusselaars lieten nog 2 hete standjes voor het doel van Bossut noteren in de eerste helft. Sambi Lokonga dwong hem tot een goeie redding met een afgeweken schot, Saelemaekers had teveel tijd nodig toen een voorzet van Verschaeren langs de hele verdediging van Essevee hobbelde. De beste kans was echter voor Zulte-Waregem. Cyle Larin werd door de stadionspeaker voor de match aangekondigd als de man van 2,5 miljoen, maar zijn afwerking is dat bedrag voorlopig nog niet waard: Anderlecht kreeg de bal niet weg en de Canadese spits mikte van dichtbij op de borst van Van Crombrugge. Tussendoor had Olivier Deschacht voor het leukste moment van de wedstrijd gezorgd. Een leuke dribbel, afgerond met een panna: de meegereisde Brusselaars konden het ook best smaken.

Een zwakke kopbal van Pletinckx luidde de tweede helft in. Roofe bleef hard werken en kwam een teen te kort op een slim balletje van Verschaeren. Beide coaches begrepen dat een wissel weleens voor een kentering kon zorgen. Dury bracht Zarandia voor de 17-jarige debutant Van Hecke, Vercauteren haalde Saelemaekers naar kant voor Zulj. De Oostenrijkse middenvelder stond wel nog te slapen op een inspeelbal van Kana. Govea kon de bal al te makkelijk afsnoepen en bediende Larin. Van Crombrugge was kansloos van dichtbij op het schot. 1-1. Zulj zette zijn blunder echter na 5 minuten al recht. Een listige kaats op de rand van de 16 eindigde bij Roofe, die Bossut omspeelde en Anderlecht terug op voorsprong bracht.

Zulte-Waregem drong nog aan, Anderlecht boog terug, maar de stand bleef ongewijzigd. Kersvers Rode Duivel Elias Cobbaut beleefde een rustige avond, zijn maatje Yari Verschaeren op links had het lastiger. Veel balverlies en slordige passing. Bijna had hij wel nog een assist achter zijn naam staan, maar de ingekomen Thelin talmde te lang.

Anderlecht haalt zo 11 op 15 onder Frank Vercauteren en komt door de overwinning voorlopig op twee punten van de top-6. Zulte-Waregem blijft op de vijfde plek.