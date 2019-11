Bijeenkomst van tegenstanders Zwarte Piet in Nederland aangevallen, vier verdachten opgepakt

In Den Haag is vrijdagavond een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet bestormd door voorstanders van Zwarte Piet, net toen die zou beginnen. Daarbij werden ramen van het gebouw en auto’s van de deelnemers vernield, zo melden Nederlandse media.

De Nederlandse politie bevestigt de gewelddadige bestorming aan NRC.

Mitchell Esajas, de voorzitter van Kick Out Zwarte Piet, zegt tegen NRC dat ‘veertig á vijftig mensen’ plots het gebouw met vuurwerk bekogelden. Dat zorgde voor paniek in de zaal. De auto van Esajas werd met een zwaar voorwerp zwaar beschadigd.

De politie heeft vier verdachten opgepakt, zo meldt ze op Twitter.

Op dit moment zijn wij aanwezig bij een pand in de #Beatrijsstraat in #DenHaag waar een bijeenkomst is verstoord en vernielingen zijn gepleegd. Wij hebben 4 personen aangehouden. @PolZuiderpark — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 8, 2019

Bitse discussie

In Nederland woedt al jarenlang een erg bitse discussie over het afschaffen van Zwarte Piet in zijn huidige vorm. Volgens de tegenstanders van Zwarte Piet is hij een racistische karikatuur. Voorstanders menen dat de traditie in ere gehouden moet worden.

De bijeenkomst van vrijdag in Den Haag werd georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet, een beweging die strijdt tegen het gebruik van Zwarte Piet in zijn huidige vorm. De extreemrechtse beweging Pegida had eerder al opgeroepen om verkleed als Zwarte Piet een tegendemonstratie te houden.