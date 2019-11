‘Gestolen’ spullen Mathieu van der Poel terecht

De ‘gestolen’ regenvest en racebril van Mathieu van der Poel zijn terecht. Een buurtbewoner uit Schilde herkende de spullen van de wereldkampioen veldrijden in handen van een passerende jogger.

Schildenaar Walter Van Loon, de ‘dader’’, legde het hele verhaal uit aan Gazet van Antwerpen. De man zag Mathieu van der Poel door de bossen trainen en had zelfs een gesprek met de wereldkampioen, die op zoek was naar zijn spullen.

‘Tien minuten later liep er een jogger voorbij. Ik zag dat hij iets in zijn handen had en herkende meteen de logo’s van Corendon en Circus – de sponsors van de renner – op wat een regenjack bleek te zijn. De man vertelde dat hij dat onderweg gevonden had, net als een racebril met oranje glazen.’

Walter legde uit dat de gevonden voorwerpen van Mathieu van der Poel waren en nam de spullen over. Maar de vogel was intussen gaan vliegen, dus nam Van Loon de spullen mee naar huis.

Geen dieven in Schilde

Net op het moment dat de dochter van Walter de ‘vondst’ op Facebook wilde zetten, in de hoop dat het door de entourage van Van der Poel zou worden opgepikt, hoorde hij van de toornige reactie van de renner. De vinder nam contact op met Gazet van Antwerpen in de hoop dat die via de sportredactie contact kon leggen met Mathieu van der Poel, die dit weekend start op het Europees kampioenschap veldrijden in Italië. Maandag staat hij aan de start van de Jaarmarktcross in Niel.

‘Misschien trekken we daar wel naartoe, zodat ik de spullen persoonlijk aan Mathieu van der Poel kan terugbezorgen’, aldus Walter. ‘Wij hopen dat Mathieu nog veel zal winnen, maar ook dat hij niet langer hoeft te denken dat de mensen van Schilde en omgeving dieven of niet te vertrouwen zijn.’