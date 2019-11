Jumbo en Hema gaan samenwerken

De Nederlandse ketens Jumbo en Hema zijn van plan in België en Nederland commercieel samen te werken. Zo zouden Hema-artikelen in de Jumbo-winkels verkocht kunnen worden. Dat kondigen de beide ketens vrijdag aan. Volgens diverse media zouden er plannen zijn om tientallen Hema-winkels op toplocaties om te toveren tot Jumbo’s.

Met de verkoop van Hema-winkels aan Jumbo zou zo’n 100 miljoen euro gemoeid zijn, zeggen bronnen aan Het Financiële Dagblad. Op die manier zou Hema, dat kampt met een fikse schuldenlast, financieel weer wat lucht krijgen.

De bedrijven zelf zeggen in een kort persbericht alleen dat ze onder andere denken aan het versterken van elkaars winkelnetwerk. Ook zouden er binnenkort Hema-artikelen in de schappen van Jumbo-winkels kunnen liggen. Voorts zou Hema mogelijk cosponsor worden van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma. ‘Meer kunnen we er niet over zeggen’, zeggen de woordvoerders van beide ketens.

‘De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult’, klinkt het in het persbericht. Ze moet de marktpositie van beide ketens verder verbeteren.

Opmerkelijke krachtenbundeling

Het gaat momenteel om een principeakkoord. Tegen het einde van het jaar zou er meer duidelijkheid moeten zijn.

De krachtenbundeling is opmerkelijk omdat Hema eerder nog een samenwerking aankondigde met Albert Heijn, de grote rivaal van Jumbo.

Jumbo opende woensdag in het Limburgse Pelt zijn eerste Belgische winkel.