Europe Talks wint Europese integratieprijs

Europe Talks, een initiatief van Zeit Online waar ook De Standaard aan meewerkte, is bekroond met de Jean Monnet prize for European integration. Europe Talks bracht meer dan 16.000 Europeanen in contact met iemand uit een ander land en met een andere kijk op de wereld.

De Jean Monnet prize for European integration zet projecten in de kijker die het idee van Europese integratie op een ‘apolitieke manier’ uitdraagt en ‘concreet maakt’ voor Europese burgers.

Europe Talks groeide uit de vaststelling dat we zelden uit onze sociale cocon treden, en meestal contact hebben met mensen die op dezelfde manier in het leven staan. Daarom sloegen media uit veertien landen, waaronder Zeit Online, De Standaard, Financial Times, Helsingin Sanomat, La Repubblicca de handen in elkaar.

Uiteindelijk waren meer dan 16.000 Europeanen bereid om het gesprek aan te gaan met een onbekende. Op basis van meerdere stellingen werden ze aan iemand met een andere mening gekoppeld. Op 11 mei vonden duizenden ontmoetingen plaats in heel Europa. Een paar honderd duo's ontmoetten elkaar in de Bozar in Brussel, anderen spraken af op een plaats naar keuze of via een videocall.

Een week eerder organiseerde De Standaard ook al Het Grote Gelijk, een Belgische versie in samenwerking met Knack, Bruzz en StampMedia. Toen gingen bijna 1.000 duo's met elkaar in gesprek.

Het is de tweede keer dat de Jean Monnet prijs wordt uitgereikt. De prijs gaat uit van EuropeanConstitution.eu, een Franse non-profitorganisatie die zich onder meer inzet voor meer Europese integratie.