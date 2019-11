Duitser aangehouden voor mensensmokkel in Zeebrugge

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 23-jarige Duitser aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In de koffer van zijn wagen werden twee mannen uit Koeweit aangetroffen.

Het voertuig met Duitse nummerplaat bood zich woensdag in de vooravond aan bij de grenscontrole ter hoogte van P&O Ferries in Zeebrugge. De man wilde de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk, maar zijn wagen werd zoals gebruikelijk eerst aan een controle onderworpen. In de koffer van de Renault Kadjar ontdekte de scheepvaartpolitie twee volwassen mannen met hun bagage.

Beide transmigranten verklaarden dat ze afkomstig zijn uit Koeweit en dat ze naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld gingen worden. In die omstandigheden werd de 23-jarige bestuurder van het voertuig gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft de Duitser vrijdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdagnamiddag zal de Brugse raadkamer oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven.

‘Het is verwonderlijk dat mensensmokkelaars zich nog steeds op dergelijke manier aanbieden in Zeebrugge, gezien het algemeen geweten is dat de grenscontroles permanent op scherp staan’, aldus procureur Frank Demeester. Het parket benadrukt ook dat in de koffer zelfs nauwelijks plaats was voor één persoon. ‘Dergelijke wijze van smokkelen van mensen is niet zonder risico, gezien de gesmokkelde personen bij een verkeersongeval of een brand gevangenzitten en het leven kunnen laten.’