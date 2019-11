TV-tips. Anemone Valcke in ‘Offline’

De werkweek doorspoelen kan op vrijdagavond als vanouds met enkele goede films op televisie.

1 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

VTM 23.25-1.20 uur

Onverwacht mooie tragikomedie van en met Ben – aarrggh!!! – Stiller. Het vleugje gekte in het verhaal komt ongetwijfeld van scenarist Steven Conrad, van wie momenteel op Canvas het fenomenale Perpetual Grace Ltd. loopt. Hadden we al gezegd dat u die reeks niet mag missen?

2 OFFLINE

Canvas 22.05-23.55 uur

Geslaagd filmdebuut van Peter Monsaert, over een ex-gevangene die er niet in slaagt weer een normaal leven op te bouwen (zie ook: Ooit vrij, maandag op Vier). Wim Willaert zet een geloofwaardige pechvogel neer, Anemone Valcke een geloofwaardige Anemone Valcke.

3 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Terzake ontvangt Conner Rousseau in de studio, de kersverse voorzitter van SP.A. Verder is er ook aandacht voor de Spaanse verkiezingen en de herdenking van de val van de Berlijnse Muur.

4 DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.30-21.20 uur

Meyrem Almaci (Groen), journaliste Isolde Van den Eynde (Het Laatste Nieuws) en econoom Geert Noels overlopen de actualiteit van de voorbije week.

5 TEMPTATION ISLAND VIPS

Vijf 21.40-22.40 uur

Grapje.