De burgemeester van een klein stadje in Bolivia is woensdag aangevallen door betogers. Ze werd blootsvoets de straat opgesleurd, met rode verf overgoten en haar haar werd onder dwang afgeknipt.

Bolivia is al weken in de greep van protesten nadat president Evo Morales de verkiezingsoverwinning had opgeëist. Tegenstanders beschuldigen hem van fraude.

Toen woensdag in het stadje Vinto, in het centrum van het land, geruchten rondgingen dat twee betogers om het leven waren gekomen bij een confrontatie met voorstanders van de regering, marcheerde een groep boze actievoerders naar het stadhuis. Volgens hen was de burgemeester Patricia Arce verantwoordelijk. Ze beschuldigden de burgemeester ervan dat ze de pro-regeringsdemonstranten naar de stad had gebracht om hun blokkade te doorbreken.

Onder het scanderen van ‘moordenares, moordenares’ sleurden gemaskerde mannen Arce blootsvoets door de stad. Haar kantoor werd in brand gestoken. Ze knipten haar haren af, en goten rode verf over de vrouw. Ze dwongen haar ook om een ontslagbrief te tekenen.

‘Ik ga niet zwijgen’, zegt de burgemeester op beelden die circuleren. ‘En als ze mij willen doden, dan mogen ze me doden. Ik wil mijn leven geven voor deze verandering.’

Na enkele uren werd ze door de politie gered.

Uiteindelijk werd één dodelijk slachtoffer bevestigd. Het ging om een 20-jarige student. In totaal zijn nu al drie mensen omgekomen bij de protestacties.

President Morales heeft de aanval op de burgemeester veroordeeld. Ze werd volgens hem ontvoerd en barbaars aangepakt omdat ze haar ‘idealen en principes van de armsten verdedigt’.