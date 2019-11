Jonathan Borlée met helikopter afgevoerd van Mount Everest-expeditie

Jonathan Borlée is met een helikopter afgevoerd vanop de Mount Everest-expeditie van de Belgian Tornados. Het Belgische estafetteteam was al bezig aan de afdaling vanuit het basecamp, het doel van hun trip, toen het de zieke Borlée te veel werd. Nadat hij uit voorzorg aan de zuurstoffles gelegd werd, werd hij overgevlogen naar Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Volgens La Dernière Heure heeft hij daar inmiddels het ziekenhuis al mogen verlaten en stelt hij het goed.

Topsprinter Jonathan Borlée sukkelde tijdens de slopende klim van twee weken al enkele dagen met een verkoudheid. Niet evident op dergelijke hoogte. De Belgian Tornados hadden het doel van hun expeditie, het basecamp van de Mount Everest op ruim 5.000 meter hoogte, al bereikt en waren bezig aan hun afdaling.

De expeditie van de Belgian Tornados is het startschot van hun voorbereiding op de Olympische Spelen 2020. De 4x400 meter-ploeg heeft de traditie om een jaar voor de Olympische Spelen op teambuilding te gaan. In 2011 staken ze de tweede grootste gletsjer van Europa in IJsland over met Alain Hubert, in 2015 ging het richting de Grand Canyons in de Verenigde Staten en nu was het de beurt aan de Mount Everest.

Wie de Belgian Tornados wil steunen, kan terecht op www.sos-kinderdorpen.be/actie/sponsor-de-belgian-tornados.