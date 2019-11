Zwarte Lola is niet meer: Annie Heuts overleden op 90-jarige leeftijd

Annie Heuts is op 90-jarige leeftijd overleden. Zij werd vooral bekend onder de artiestennaam Zwarte Lola.

Foto: HBvL

‘Willen de heren zich amuseren, dan sta ik altijd voor ze klaar’: in 1967 schokte Annie Heuts heel Vlaanderen door onder de artiestennaam Zwarte Lola erotiek de huiskamer binnen te brengen. Ik ben Lola van de stripteasebar werd een grote hit.

De in Maastricht geboren Annie Heuts had er op dat moment al een zangcarrière opzitten, maar uit geldnood belandde ze opnieuw in de showbusiness. Producer Johnny Hoes bedacht een gewaagde act voor haar, waarin ze uitdagende liedjes zong, zich kleedde als een stripster en wulps danste tijdens haar optredens.

Zwarte Lola sloeg aan: ze verkocht vele duizenden platen, mocht een duet zingen met Eddy Wally en werd ook bezongen door onder meer Tony Corsari. ‘Kijken mag, maar aankomen niet’, was haar motto. Annie Heuts is afgelopen donderdag overleden: ze werd 90 jaar.