Waarom Vlaanderen de slechtste klimaatleerling van Europa wordt, de baas van McDonalds 42 miljoen euro overhoudt aan zijn relatie, en de moord op vrouwen een apart woord krijgt

Wat was dat een vreemde gewaarwording deze week, toen een politicus plotseling pleitte voor een ‘positieve, wervende, optimistische’ federale regering. Een dissident natuurlijk, en alle anderen zwegen, ongeacht de kleur van de coalitie. Dit zijn tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

‘Met zijn vertrekpremie kan hij met het grootste gemak een eigen hamburgertent beginnen’

Wat is het belangrijkste nieuws? Dat de baas van McDonalds moet vertrekken wegens een relatie op het werk of dat hij 42 miljoen dollar meekrijgt, 7.000 keer het gemiddelde jaarsalaris?

2.

Factcheck: werken vrouwen vanaf vandaag gratis?

Is de ‘Unequal Pay Day’ op 4 november meer dan een metafoor? Worden vrouwen echt zoveel minder betaald dat ze vanaf nu tot het einde van het jaar gratis werken terwijl hun mannelijke collega’s nog wel lekker worden doorbetaald?

3.

Persoonlijk personeel van oud-ministers onder vuur

Achttien voormalige ministers houden een of twee medewerkers aan het werk als chauffeur, babysit, researcher of manusje-van-alles. Een gevolg van de aanslepende formatie en regeringen met tal van wissels. Elke partij zegt van dat privilege af te willen, maar niemand deed het. Alweer een paar miljoen euro per jaar aan politieke zelfbediening.

4.

‘Partnergeweld eindigt te vaak in moord’

In één week tijd vermoordden twee mannen hun ex-vrouw, ze bleken niet te stoppen ondanks tal van onrustwekkende signalen. Vorig jaar zijn 37 vrouwen zo vermoord, dit jaar al 19. Femicide staat sinds kort in de Van Dale. Ook wettelijk beweegt wat. Groeit het besef dat we het machismo erachter uit onze cultuur moeten bannen?

5.

Vlaanderen begraaft CO 2 -taks

Op enkele lobbyisten na pleit stilaan iedereen voor een CO 2 -taks: werkgevers, energieproducenten, vakbonden en milieubewegingen. De Vlaamse regering luistert naar de lobbyisten en voert de CO 2 -taks af. Duitsland heeft nochtans gedeeltelijk zo’n taks, net als Nederland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen. Alweer geen Scandinavische ambitie. Qua klimaat wordt Vlaanderen de slechtste leerling van Europa.

6.

In onze slaap pompen hersenen het afval weg

Een nieuw inzicht over slaap en nog een reden om slaap te verzorgen: tijdens de diepe slaap pulseert hersenvocht mee met trage hersengolven. Zo spoelt het brein misschien afvalstoffen weg.

7.

Hoogleraar Gert Peersman: ‘Regeringen moeten dringend investeren’

Dat er maar geen schot zit in de regeringsvorming, heeft natuurlijk ook te maken met dat enorme begrotingstekort en hoe dat de sociale zekerheid onder druk zet. Geert Peersman trekt harde conclusies. ‘Als we niet ingrijpen, krijg je het gat zelfs niet meer gevuld, zelfs als je er de volledige begroting in zou stoppen.’

8.

Wil Vlaanderen zich echt in de voet schieten? >

Gedaan met nieuwkomers te pamperen, zegt het Vlaams regeerakkoord. Econoom en columnist Ive Marx wordt daar nijdig van. Het druist loodrecht in tegen wat moet gebeuren om iedereen te laten winnen en er als maatschappij zelf flink beter van te worden.

9.

‘Afraken van alcohol? Gooi je leven radicaal om’

De Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout is voor de derde keer opgenomen voor zijn alcoholverslaving. Een voormalige politicus getuigt: ‘Na opname begint het echte werk pas.’

10.

Wat grijpt die foto naar de keel.

Onder de stoere robotuniformen zitten kwetsbare vrouwen. Pijn is gruwelijk om naar te kijken.