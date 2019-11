Verschillende filialen sportwinkel JD Sports geplunderd na racistische uitlatingen

Groepjes jongeren hebben de voorbije dagen verschillende filialen van JD Sports, een schoenenwinkel, geplunderd. Het gaat om de filialen in Brussel en Luik, maar ook in Londen en Amsterdam zijn winkels leeggeroofd. De aanleiding is vermoedelijk een racistisch incident.

Vier vestigingen van de sport- en schoenenwinkel JD Sports zijn de voorbije week geplunderd door groepjes van een telkens een tiental jongeren. Ze stormen - vaak net voor sluitingstijd - de winkel binnen en roven de rekken leeg. De verschillende incidenten werden gefilmd en online gezet. In ons land gaat het om een winkel in de Brusselse Nieuwstraat en een filiaal in Luik.

De Brusselse politie startte na de plundering samen met het parket van Brussel een onderzoek naar het incident. Hetzelfde geldt voor de Luikse politie.

Racistisch incident

De plunderingen houden mogelijk verband met een racistisch incident dat op 23 oktober in het filiaal van JD Sports in het Luikse shoppingcenter Médiacité plaatsvond. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

In de video is te zien hoe een vrouwelijke manager vraagt of het personeel zich in drie rijen kan opstellen, volgens huidskleur. Dat doet ze volgens RTBF frequent om te controleren of niemand die dag gestolen goederen meeneemt. De werknemers moeten zich organiseren in drie categorieën: ‘Arabieren, makakken en gwers’, klinkt het. Met gwers worden blanke mensen van West-Europese afkomst bedoeld.

JD Sports maakte woensdag bekend dat de vrouw in kwestie, de gerant van de vestiging, ontslagen is. ‘We kunnen geen enkele vorm van discriminatie tolereren’, laat het bedrijf weten.

Unia

Het gelijkekansencentrum Unia is een onderzoek gestart naar de racistische uitlatingen. ‘De samenleving is niet meer tolerant voor deze vorm van discriminatie. We openden proactief een onderzoek en hebben ook al verschillende klachten ontvangen. De rechtstreekse slachtoffers nemen eerst contact op met de vakbonden.’

Unia volgt op wat het bedrijf gaat doen na dit incident - komen er excuses, volgen er sancties, etc. ‘Dit is voor het bedrijf een moment om stil te staan bij de procedures. Het bedrijf moet dit moment aangrijpen om zaken te wijzigen zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt.’ Enkel als dialoog niet werkt, gaat Unia verder. Eventuele gevangenisstraffen kunnen oplopen tot drie jaar, maar dat is momenteel nog niet aan de orde.

Betoging

Zaterdagmiddag om 15 uur zou er een solidariteitsbetoging plaatsvinden voor Médiacité in Luik. Dat laat La Ligue de Défense Noire Africaine (LDNA), een Franse organisatie die ook in ons land is vertegenwoordigd, weten.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, roept op tot kalmte en waardigheid. Hij ‘veroordeelt sterk de discriminerende opmerkingen’. ‘Het plegen van crimineel gedrag draagt niet bij aan de tolerantie en multiculturaliteit waar Luik een verdediger van is’, zei hij na de overvallen.