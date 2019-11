Turkije begint maandag met terugsturen van IS-strijders

Ankara start maandag met de repatriëring van in Turkije opgesloten IS-strijders naar hun landen van herkomst. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gezegd.

De voorbije dagen hadden enkele Turkse regeringsleden al verschillende keren gezegd dat Ankara IS-leden die op dit ogenblik in Turkse gevangenissen zitten, zullen terugsturen naar hun land, ook als ze in dat land hun nationaliteit kwijtgespeeld zijn. Zo had de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Soylu zaterdag al gezegd dat Turkije geen hotel is voor IS-leden.

Donderdag nog zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat er meer dan 1.150 IS-strijders opgesloten zitten in Turkse gevangenissen.

Soylu zegt nu dat de repatriëring ‘hopelijk’ maandag begint.

Soylu Foto: ap

Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben volgens Soylu de makkelijke weg gekozen door sommige IS-leden, van wie de meeste een dubbele nationaliteit hebben, de nationaliteit van dat land af te nemen. Dat is volgens de minister onverantwoord en onaanvaardbaar, ‘want Turkije mag het oplossen’.

Of de eerste repatriëringen werkelijk ook naar die landen gaan plaatsvinden, zegt Turkije niet.

De Europese landen, ook België, hebben zich de afgelopen weken echter eerder weigerachtig getoond om IS-strijders weer te ontvangen, vanwege tegenstand binnen de bevolking en risico’s voor de veiligheid.

Bij invallen in het noorden van Syrië heeft Turkije sinds begin oktober meerdere buitenlandse IS’ers opgepakt, die waren ontsnapt uit Koerdische gevangenkampen. Ze konden ontkomen doordat de Koerden er vanwege de Turkse invallen in Noordoost-Syrië niet in slaagden de gevangen vast te houden.