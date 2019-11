Pete Doherty opgepakt in Parijs

De Britse rockzanger Pete Doherty is vrijdagnacht opgepakt in Parijs toen hij cocaïne trachtte te kopen. Dat meldt het Franse dagblad Le Point.

De zanger van de Libertines en Babyshambles verzette zich bij zijn arrestatie, hij was onder invloed van alcohol en drugs. Doherty probeerde zich ook te ontdoen van twee zakjes cocaïne, waarvan één open en gebruikt was.

Pete Doherty haalt geregeld krantenkoppen met drugsgebruik. Hij is ook al vaak gearresteerd. In 2003 zat Doherty twee maanden in de cel, ook een gevolg van druggebruik. Twee jaar geleden werd hij opgepakt toen hij heroïne smokkelde van Italië richting Zwitserland.