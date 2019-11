Zware straf voor Diagne na penaltydebacle bij Club Brugge: voor onbepaalde duur uit selectie en fikse boete

Mbaye Diagne zit al zeker niet in de selectie bij Club Brugge voor de topper tegen Antwerp. De aanvaller is gestraft nadat hij in de Champions League-match tegen PSG een penalty afpakte van vaste strafschopnemer Hans Vanaken, en de bal vervolgens lullig op de keeper schoot. “Ik zal degene zijn die bepaalt of hij de komende weken of maanden nog in de selectie komt”, aldus Philippe Clement. Diagne krijgt ook een zware financiële sanctie.

De 28-jarige Senegalees wordt door coach Philippe Clement gepasseerd na zijn gemiste strafschop woensdag op het veld van PSG. De aanvaller eiste toen zelf het leer op, terwijl aanvoerder Hans Vanaken bij Club de vaste strafschopnemer is. Vervolgens trapte hij de elfmeter zwak binnen handbereik van Keylor Navas. De pijnlijke misser, met nog een kwartier te spelen, brak Club Brugge zuur op want het duel in het Parc des Princes eindigde op 1-0 waardoor Club naast een verdiend punt greep.

Foto: Photo News

“Na twintig jaar Club Brugge weet ik waar deze club voor staat, wat het DNA van Club is. Een strenge sanctie is op zijn plaats. Diagne zit niet in de selectie voor zondag en de komende weken en maanden zal ikzelf de beslissing nemen op basis van hoe hij zich gedraagt”, verduidelijkte Clement. “Daarnaast volgt ook een zware financiële sanctie.”

“Er was commotie in de kleedkamer, maar er is geen tweespalt”

Volgens de trainer van Club Brugge is het wel nog niet game over voor Diagne bij blauw-zwart. “In het verleden zijn er hier al veel ergere zaken gebeurd. We hebben ook jongens als Mendoza en Balaban gehad. Zij hebben ook fouten gemaakt en een tweede kans gekregen, maar hadden misschien het voordeel dat er toen minder media was. Het is nu aan Diagne om te bewijzen dat hij de normen en waarden van onze club begrijpt. Hij kan nog een toekomst hebben hier als hij dat de komende weken toont. De spelersgroep heeft ook een signaal gegeven in die richting, en dat was voor mij ook belangrijk.”

Foto: Icon Sport

Clement nuanceerde ook het opstootje na de match in de vestiaire van Club Brugge. “Het klopt dat er commotie was na de wedstrijd in de kleedkamer. Maar dat was verbale commotie en geen fysieke commotie. Diagne heeft zelfs totaal niet gereageerd en heeft alles gewoon over zich laten komen. Ik ben binnengekomen, heb mijn ding gezegd, en vanaf dan is de rust teruggekeerd en hebben mijn spelers op een mature manier gereageerd. Als er al gesproken wordt over tweespalt in de kleedkamer, zullen wij wel aantonen dat dat niet het geval is.”

“Ik ben trots op Vanaken voor hoe hij hiermee is omgegaan”

De oefenmeester voor blauw-zwart vond ook dat Hans Vanaken niet correct behandeld was. “In tegenstelling tot wat sommigen meenden, heeft hij net wèl verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft Diagne gezegd dat hij de penalty moest geven. Toen hij daarna in de gaten kreeg dat er geen oplossing zou komen, heeft hij gedacht in functie van de groep en is hij geen rel begonnen op het grootste podium van de wereld. Ik ben trots op Hans voor de manier waarop hij hiermee is omgegaan.”

Clement was zijn persconferentie begonnen met een sneer naar de media. “Ik hoop dat alles genoteerd en uitgezonden wordt, en niet die ene procent die voor het meeste sensatie zorgt”, kon hij zijn onvrede over de berichtgeving over Diagne niet verstoppen. “De voorbije twee dagen is er enkel gesproken over één minuut in de match, en niet over de rest van wat er tussen de lijnen gebeurde. Ik heb na afloop felicitaties gekregen van de voorzitter en de CEO, die dit de beste match van Club Brugge noemden in de acht of negen jaar die zij er zitten. Ik heb ook felicitaties gekregen van Leonardo (de technisch directeur van PSG, nvdr), die zei dat hij fel onder de indruk was van mijn spelers.”

Club Brugge, de autoritaire leider in de Jupiler Pro League, trekt zondagnamiddag (14u30) naar de Bosuil voor een duel tegen Antwerp op de vijftiende speeldag.

LEES OOK. Gert Verheyen ergert zich aan mannen als Diagne: “In een individuele sport zou hij nooit iets bereiken” (+)

LEES OOK. Mbaye Diagne verdeelt Brugse spelersgroep: dit gebeurde in de kleedkamer na noodlottige penalty (+)