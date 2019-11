Conner Rousseau is de nieuwe voorzitter van SP.A

Conner Rousseau is door de leden van zijn partij verkozen tot voorzitter. Hij haalde een mooie score.

De SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement haalde het bij de voorzittersverkiezingen heel duidelijk van Hannes De Reu en Christ'l Van der Paal.

Conner Rousseau en running mate Funda Oru kregen 72 procent van de stemmen van de leden. Christ'l Van der Paal en Bart Callaert haalden 16 procent, Hannes De Reu en Elhasbia Zayou strandden op 11 procent. Omdat Rousseau meteen flink over de 50 procent ging, is er geen tweede stemronde nodig onder de SP.A-leden.

Rousseau en Oru maakten het nieuws bekend via Instagram. 'Matekes, we hebben nieuws. We hebben net vernomen dat Conner en ik jullie vertrouwen hebben gekregen als voorzitter en ondervoorzitter', klonk het in een filmpje.

Beiden zullen de volgende vier jaar de SP.A leiden. Rousseau (hij wordt volgende week 27 jaar) is de jongste partijvoorzitter ooit in dit land.

Hij erft een partij die in heel slechte papieren zit. Met Rousseau verandert de SP.A het geweer dan ook van schouder: geen professoren meer of kandidaten met een mooie staat van dienst. De onervaren Rousseau heeft alvast de allure van een lefgozer. Dat moet ook, anders begin je niet aan de taak om de SP.A te reanimeren.

Zelf zegt hij dat hij het anders wil doen met duidelijke communicatie. Maar in de eerste maanden wil hij niet praten over de partij, maar met de partij, zei hij in een interview met de VRT-televisie.

Federaal is hij eerder gewonnen voor paars-groen dan voor paars-geel. Die eerste coalitie, paars-groen, sluit beter aan bij zijn partijprogramma. 'Maar we doen alleen mee als we een verschil kunnen maken,' zegt hij. Rousseau pleit voor een investeringsregering.

Conner Rousseau ­studeerde rechten en werkte even op het kabinet van Vlaams minister Freya Van den Bossche. Als organisator van kampen voor kansarme jongeren ontmoette hij John Crombez. Hij combineerde zijn studies met werken voor de voorzitter. Op 26 mei trok hij de Oost-Vlaamse lijst. De SP.A-lijst verloor er een zetel (net als in de meeste provincies), Rousseau kreeg 17.438 voorkeurstemmen. Dat zijn er duizend meer dan de tweede op de lijst, Freya Van den Bossche. Sindsdien is hij fractieleider in het Vlaams Parlement.