Open VLD wil meer tolerantie voor dronken fietsers

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne dient een wetsvoorstel in om de alcoholgrens soepeler toe te passen op fietsers.

Fietsers riskeren vandaag een even zware straf als ze achter het fietsstuur plaatsnemen als automobilisten achter hun autostuur. Nochtans vormen ze in vergelijking met een dronken chauffeur vooral een gevaar voor zichzelf.

Van Quickenborne wil de wet daarom aanpassen zodat wie te veel op heeft maar geen tekenen van dronkenschap vertoont, niet langer strafbaar is, schrijft Gazet van Antwerpen. Maar een vrijgeleide is dat niet. ‘Wanneer de politie een dronken fietser over de weg ziet zwalpen, zal dat nog altijd aanleiding geven tot een overtreding van de tweede graad.' Dat komt meestal neer op een boete van 116 euro.

Volgens Van Quickenborne sluit zijn wetsvoorstel aan bij de realiteit, ‘waarbij het een goede zaak is dat mensen door de fiets te nemen niet meer dronken achter het stuur van hun auto kruipen’.

De Fietsersbond steunt het voorstel, verkeersorganisatie Vias is geen voorstander. ‘Wij vinden het niet oké dat de boodschap wordt gegeven dat rijden onder invloed minder erg zou zijn wanneer je met de fiets bent. Er gebeuren nog altijd veel te veel fietsongevallen. Bij 80 procent ervan is trouwens geen andere partij betrokken.’