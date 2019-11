Titelverdediger Mathieu van der Poel start (uiteraard) als topfavoriet op EK veldrijden, niet iedereen is fan van Italiaans parcours

In het Italiaanse Silvelle heeft zondag het Europees kampioenschap veldrijden plaats. Vraag is wie Mathieu van der Poel van de titel kan houden bij de mannen elite. De Nederlander reed vorig weekend tijdens de Superprestigecross van Ruddervoorde zijn eerste veldrit van het seizoen maar imponeerde zo in West-Vlaanderen dat zijn tweede veldrit, het EK dus, meteen ook zijn tweede zege wordt. Of kunnen de Belgen alsnog met een plan voor de dag komen en de wereldkampioen een hak zetten en zo beletten dat Van der Poel zijn derde Europese titel op rij pakt?

Vorig jaar kon Mathieu van der Poel zich in eigen land kronen tot Europees kampioen. De Nederlander haalde het toen van Wout van Aert en Laurens Sweeck. Van Aert blijft, door blessure, nog een tijdlang aan de kant. Laurens Sweeck is wel van de partij net als Belgisch kampioen Toon Aerts, Quinten Hermans, Tim Merlier, Daan Soete, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch en man in vorm Eli Iserbyt.

Snelle maar wellicht modderige omloop

“We moeten rekening houden met de weersomstandigheden in Italië. Welk parcours krijgen we ginds voorgeschoteld? De kans dat we een modderachtige omloop krijgen, is wel zeer groot en dan kom je natuurlijk weer bij Mathieu van der Poel uit”, denkt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Op een snelle omloop kunnen we enkele scenario’s uitspelen.”

“Ik kijk alvast uit naar de prestatie van Eli Iserbyt. In Ruddervoorde zat hij volgens mij niet op niveau. Ik verwacht hem sterker in Silvelle maar ik heb met Quinten Hermans, Toon Aerts, Laurens Sweeck en de rest een collectief heel sterk blok. Alleen is de vraag hoe ver dat reikt tegenover de suprematie van iemand als Mathieu van der Poel.”

Bij de vrouwen selecteerde bondscoach Vanthourenhout wereldkampioene Sanne Cant, Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Loes Sels, Alicia Franck en Joyce Vanderbeken. “Dat zijn de vaste waarden gedurende het seizoen. Sanne Cant moet in staat zijn om mee te doen voor een medaille. Of winnen gaat lukken is een andere vraag. Daarvoor is Sanne misschien niet fris genoeg, maar met haar weet je nooit. Zij komt op zo’n dagen altijd sterk uit de hoek.”

Bij de mannen beloften is de hoop bij de Belgen gevestigd op Yentl Bekaert, Jarno Bellens, Andreas Goeman, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. “Dit zijn stuk voor stuk al gerodeerde beloften. Ze moeten zich zondag echter wel eens laten zien. Het EK is voor velen een wake-upcall. Gerben Kuypers steekt er volgens mij iets bovenuit. De rest mag me aangenaam verrassen”, aldus Vanthourenhout.

Vantornout is geen fan, Van Aert zet hem op zijn plek

Niet iedereen is echter fan van de omloop in Italië. “Blij dat ik geen crosser meer ben als ik dit zie”, tweette Klaas Vantornout. “Geld speelde weer de bovenhand in plaats van een mooie omloop, zeker?”

De nog revaliderende Wout van Aert zal er zondag ook niet bij zijn maar het is duidelijk dat het kriebelt en hij er wél graag had gereden. Hij zette Vantornout met een kwinkslag meteen op zijn plek: “Het doet me wat denken aan Ruddervoorde, daar heb ik jou nooit over horen klagen?”

Vantornout kon er wel mee lachen: “Toen ik jong en sterk was...”

Het doet me wat denken aan Ruddervoorde, daar heb ik jou nooit over horen klagen? ?? — Wout van Aert (@WoutvanAert) November 8, 2019

Van der Poel maandag ook trekpleister in Niel

Daags na het Europees kampioenschap in het Italiaanse Seville heeft op maandag 11 november in Niel de traditionele Jaarmarktcross plaats. Op en rond de Ridder Berthoutlaan strijden Mathieu van der Poel, de laatste winnaar van deze wedstrijd, Laurens Sweeck, Tom Meeusen en anderen voor de eindzege. Bij de dames elite is er het eerste optreden van de Nederlandse Lucinda Brand in het shirt van Telenet-Baloise Lions.

Twee jaar terug al grepen de organisatoren terug naar het ‘oude’ parcours in Niel. Dat wil zeggen een echte weidecross. “De Jaarmarktcross wordt er opnieuw eentje uit de oude doos. Aan het parcours van vorig jaar wijzigden wij bijna niets. Het zal terug ploeteren en zwoegen worden in Niel”, meldt organisator en oud-wereldkampioen Erwin Vervecken van Golazo. “Dit is een wedstrijd zonder al te veel poespas, dus één van de oude stempel. We gaan in Niel terug naar de parcoursen uit de tijd van Roland Liboton en noem maar op.”

De Jaarmarktcross’ van Niel ressorteert sinds dit jaar niet meer onder de noemer DVV-crossen. Het is een zogenaamde ‘losse’ cross geworden. “Deze wedstrijd maakt inderdaad geen deel meer uit van de zogenaamde DVV-crossen. We dienden te schuiven met de kalender en met Kortrijk kwam er een nieuwe cross bij. Aangezien we een pak wedstrijden van de DVV hebben in Antwerpen, opteerden we om de zaak te spreiden en Kortrijk onder te brengen bij dat soort crossen”, legt Vervecken uit.

“Toch krijgen we in Niel een meer dan knap deelnemersveld aan de start. Zeker gezien daags voordien het Europees kampioenschap plaats heeft in Italië. Mathieu van der Poel start er, dit naast mannen als Laurens Sweeck, Jens Adams, Tom Meeusen en noem maar op. Bij de vrouwen is er de eerste cross van Lucinda Brand. Frappant is wel dat vooral de jeugdreeksen een enorme interesse kennen. Bij de nieuwelingen moeten wij twee reeksen invoeren omdat er meer dan 70 voorinschrijvingen zijn. Ook bij de junioren is het deelnemersveld met 63 renners immens. Gezien de huidige weersomstandigheden zal Niel alvast een meer dan boeiend kijkstuk worden.”