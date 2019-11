Dit hou je niet voor mogelijk: racisme tegen Mario Balotelli wordt verdedigd door fans van zijn eigen ploeg

Het racistisch incident rond Mario Balotelli, het laatste slachtoffer van de spreekkoren in de Italiaanse Serie A, heeft een verrassend vervolg gekregen. De harde kern van supporters van zijn eigen ploeg Brescia heeft in een statement namelijk zijn steun uitgesproken voor het racisme van tegenstander Hellas Verona.

“Als Balotelli niet klaar was om het op te nemen tegen de fans van Verona (...) had hij dat moeten zeggen, en zijn plaats moeten laten aan iemand minder irritant dan hij. Niemand van ons zou het zich aangetrokken hebben, wel integendeel.” Zo begint het statement van de harde kern van supporters van Brescia, de club voor wie Mario Balotelli speelt. De aanvaller stopte afgelopen weekend met spelen nadat hij slachtoffer werd van racistische spreekkoren.

Desalniettemin halen de zogenaamde ‘Ultra’s’ uit naar hun eigen speler. “We twijfelen er niet aan dat Balotelli een Italiaan is, maar de arrogantie die hij constant uitstraalt is onvergeeflijk. Zijn beruchte capriolen zijn maar al te bekend. Wat er voor ons meer toe doet, is opoffering, passie, respect, motivatie, zweten voor het shirt… dingen die hem onbekend lijken.”

Steun voor racistische fan met stadionverbod

Ze nemen het ook op voor Luca Castellini, de beruchte supportersleider van tegenstander Hellas Verona, die in een radiointerview zonder schroom had gezegd dat “Balotelli enkel Italiaans is door zijn identiteitskaart, maar dat hij toch nooit helemaal Italiaans zal kunnen zijn”. Hij verwees in datzelfde interview ook naar de aanvaller van Bresca als “neger”.

“De verklaringen van één van de leiders van de harde kern van Verona kan de heksenjacht van de media en andere instellingen niet rechtvaardigen”, klinkt het bij de Ultra’s van Brescia. “We veroordelen elke provocatie die vijandig of discriminerend is, maar willen ook onze solidariteit uitdrukken tegenover zij die zich opnieuw beroofd zien van hun vrijheid. Deze keer was het zelfs niet door de autoriteiten, maar door zijn eigen club.”

“Hele supportersschares kunnen niet als racistisch beschouwd worden, maar racisme bestaat wel en wordt vaak gebruikt om paniek te creëren binnen de publieke opinie. Deze taal wordt meer en meer gebruikt door politieke figuren, maar natuurlijk denkt niemand eraan hen te verbannen.”

Rode Duivel Romelu Lukaku overkwam twee maanden geleden hetzelfde toen hij het slachtoffer werd van oerwoudgeluiden in de uitmatch bij Cagliari. Tot verbazing van iedereen werd dat openlijke racisme toen verdedigd door de harde kern van… Inter, zijn eigen werkgever.

