Bondscoach Roberto Martinez roept verrassend Elias Cobbaut op voor cruciale matchen Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft verrassend Elias Cobbaut voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels voor de laatste twee kwalificatieduels in aanloop naar het EK 2020, tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel).

Voor de 21-jarige linksvoetige verdediger van RSC Anderlecht is het zijn eerste oproeping voor de Rode Duivels. Hij moet mee het forfait opvangen van recordinternational Jan Vertonghen (118 caps). Die ontbreekt door een scheurtje in de hamstrings. Om dezelfde reden is ook Thomas Meunier (PSG) er niet bij.

“Profiel is doorslaggevend”

“Drie spelers achterin hebben af te rekenen met blessures, want we staan in contact met Vissel Kobe en we weten momenteel nog niet of Thomas Vermaelen beide interlands kan spelen. We hadden een linksvoetige centrale verdediger nodig en dat profiel is moeilijk te vinden. Zo kwamen we bij Cobbaut uit. Hij is in vorm en liet eerder al mooie dingen zien bij de beloften. Dat EK vorige zomer was een scharniermoment in zijn ontwikkeling. Hij is een speler uit de Belgische competitie, maar op zich maakt dat niet uit voor de selectie: het profiel is doorslaggevend”, vertelde Martinez vrijdagmiddag tijdens een persmoment. “Bovendien is dit het laatste oefenkamp van het jaar, met de laatste twee interlands. Daarna komen we pas in maart weer samen en niet zo heel veel later moet er al een selectie van 23 zijn voor het EK. Het komt er nu dus op aan zo veel mogelijk informatie te vergaren over spelers en hun mogelijkheden in dit team.”

De oproepingsbrief voor Cobbaut betekent ook dat er alweer geen selectie is voor Bjorn Engels, de laatste maanden nochtans uitstekend op dreef bij Aston Villa. “Hij paste minder in het profiel dat we deze keer zochten. Bjorn is rechtsvoetig en heeft zo met meer concurrentie af te rekenen, onder meer van Toby Alderweireld en Dedryck Boyata. We volgen hem echter van dichtbij. Hij heeft zich snel aangepast aan de Premier League en dat is een goed teken. Hij heeft heel wat stappen gezet de laatste jaren.”

Met Lestienne en Trossard

Maxime Lestienne (Standard) haalt net als vorige maand tegen San Marino en Kazachstan de groep van Martinez. De winger van Standard versierde begin oktober zijn eerste selectie sinds 2013 maar moest toen nog voor de eerste training geblesseerd afhaken. “We moeten kijken hoe hij zich zal aanpassen aan onze groep. We hebben heel wat spelers die kans maken op een EK-selectie en Maxime is zeker een van hen. We kijken dus niet op korte termijn. Lestienne is heel belangrijk voor Standard - zelfs donderdagavond nog tegen Frankfurt - en heeft deze selectie verdiend.”

België leidt met 24 op 24 in groep A en is mits een punt in Rusland (21 punten) zeker van groepswinst. Beide landen hebben hun EK-ticket al langer op zak. Om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen, gaan de Belgen best voluit in hun laatste twee wedstrijden.

De volledige selectie van de Rode Duivels:

Doelmannen: Courtois, Mignolet, Sels, Van Crombrugge

Verdedigers: Alderweireld, Boyata, Cobbaut, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen.

Middenvelders: Carrasco, Castagne, Chadli, De Bruyne, T. Hazard, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel.

Aanvallers: Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Lestienne, Lukaku, Mertens, Origi, Trossard, Verschaeren.