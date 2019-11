Wilmès: ‘Echt geen nood aan confederaal verhaal’

De tijdelijke premier van ons land, Sophie Wilmès (MR), ziet geen heil in het confederaal verhaal van de N-VA. ‘Daar liggen de noden niet, die liggen op socio-economisch vlak’

‘We weten dat als we beginnen te praten over een staatshervorming, dan praten we over niets anders meer. Dit terwijl de echte hoogdringendheid elders ligt: op het socio-economisch vlak.’ Die boodschap had premier Wilmès voor de N-VA, vanmorgen op Radio 1.

Voor het confederaal verhaal heeft de N-VA geen steun in Wallonië: niet bij de PS en duidelijk ook niet bij de MR.

Een voorkeur voor paars-groen of paars-geel wou Wilmès niet geven (terwijl haar liberale collega’s van Open VLD wel duidelijk een voorkeur hebben voor paars-geel). Maar één ding zei ze wel: de MR is geen voorstander van het confederaal verhaal van N-VA. ‘Daar heeft dit land echt geen nood aan. Dat is geen positief verhaal voor ons land. De hoogdringendheid ligt op het socio-economische vlak.’

Gisteren maakte de Europese Commissie haar groeivoorspellingen bekend en ons land bengelt daarin helemaal achteraan. Ook ons grote begrotingstekort blijft een zorgenkind.

‘Daar kan ik vandaag niets aan doen’, zei premier Wilmès in De ochtend. ‘Daarvoor is een volwaardige regering nodig die een volwaardige begroting kan indienen.’ Ze wees erop dat een begroting in België, door de vergrijzing en de lagere groei, eigenlijk continu moet worden bijgestuurd. En dat gebeurt nu nauwelijks.

Wanneer we dan wel een regering gaan hebben? Wilmès waagde niet eens een gokje op Radio 1. ‘Zo snel mogelijk. Liefst morgen.’