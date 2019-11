VN dringt aan op repatriëring Belgische IS-kinderen

België moet alles in het werk stellen om alle Belgische kinderen die zich in conflictzones in Syrië te repatriëren ‘uit respect voor het hoger belang van het kind’.

Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zich in een rapport uitgesproken over ‘positieve aspecten’ en ‘zaken die aanleiding geven tot bezorgdheid’ voor ons land. Het comité is verontrust door het aantal Belgische kinderen die zich in conflictzones bevinden en door de omstandigheden waarin ze zich bevinden.

Volgens het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, verblijven 69 kinderen met een band met België in de regio. Meestal samen met hun moeder in de kampen voor vrouwen van IS-strijders of ‘Foreign Terrorists Fighters’ (FTF). Een Belgische rechter besliste vorige week dat ons land een Belgische Syriëstrijdster en haar twee kinderen moet terughalen. Maar de regering gaat wellicht in beroep tegen die uitspraak.

Het mensenrechtencomité vindt dat de Belgische Staat de repatriëring van alle kinderen moet faciliteren. Het comité is ook bezorgd over de mogelijke berechting van Belgische FTF’ers in Irak en Syrië. De vrees is dat een rechtvaardig proces niet gegarandeerd is. Het standpunt van de federale regering over de FTF’ers houdt in dat ze door een internationaal tribunaal in de regio moeten berecht worden. Maar Irak heeft al aangegeven dat daar geen sprake van kan zijn. Ook de Amerikaanse ambassadeur in België, Ronald Gidwitz, maande de Belgen aan om hun burgers terug te nemen.

De gevangenen zitten in Koerdische detentiekampen in Noord-Syrië. Van de 10.000 gevangen IS-terroristen zijn er naar schatting 500 volwassen uit Europa en minstens 700 Europese kinderen.