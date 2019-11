Na het behalen van zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 had Lewis Hamilton een speciaal dankwoord klaar voor Ron Dennis, de voormalige grote baas van McLaren.

Lewis Hamilton heeft veel te danken aan Ron Dennis, dat beseft en erkent Hamilton als geen ander. Het was immers Ron Dennis die Hamilton op zeer jonge leeftijd opnam in de McLaren-familie.

Hamilton werd daardoor van op zeer jonge leeftijd begeleid door McLaren en klaargestoomd voor de Formule 1. Het was ook mede onder impuls van Ron Dennis dat Hamilton op 22-jarige leeftijd meteen bij een topteam als McLaren in de F1 mocht debuteren.

"Ik kreeg een berichtje van Ron en ik wel hem al mijn liefde sturen en hem bedanken dat hij mij 'gespot' heeft toen ik 10 jaar oud was en in mij geloofde," aldus Hamilton tijdens een interview met 'Sky Sports F1' na het behalen van zijn zesde F1-titel.

"Indien Ron me in het begin niet gespot had dan zou ik hier nu waarschijnlijk niet geweest zijn en geen zes F1-titels hebben."

Hamilton zei destijds op tienjarige leeftijd tegen Ron Dennis dat hij ooit voor McLaren zou rijden, een voorspelling die uiteindelijk ook uitkwam in 2007.

Tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1 was Hamilton bij McLaren de teamgenoot van tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso. Hij en Alonso grepen maar net naast de F1-titel. De Brit kwam net als Alonso immers één punt tekort en ze zagen Ferrari-rijder Kimi Raikkonen tijdens de laatste race in Brazilië wereldkampioen worden.

Hamilton werd uiteindelijk het jaar nadien wereldkampioen met McLaren, om vervolgens in 2013 de overstap te maken naar Mercedes. Samen met Mercedes werd Hamilton in 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 nog vijf keer wereldkampioen. Zijn aantal F1-titels kwam zo op zes stuks, slechts één minder dan het legendarische record van Michael Schumacher.

