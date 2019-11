Miljardair Bloomberg overweegt gooi naar Democratische presidentiële nominatie 2020

De voormalige burgemeester van New York zou twijfels hebben bij het potentieel van de huidige Democratische kandidaten om zittend president Donald Trump te verslaan.

Momenteel zijn er 17 democratische kandidaten, waarvan volgens recente peilingen vier een ernstige kans maken op de presidentiële nominatie voor 2020: de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, die de progressieve vleugel van de partij vertegenwoordigen, en voormalig vice-president Joe Biden en burgemeester van South Bend, Pete Buttigieg, die voor een meer gematigde visie staan.

Volgens een woordvoerder twijfelt miljardair, filantroop en mediamagnaat Michael Bloomberg eraan of een van de huidige Democratische kandidaten de Republikein Donald Trump kan verslaan. ‘Als Mike meedoet, zou hij de Democraten een nieuwe optie bieden’, verkondigde Bloombergs woordvoerder Howard Wolfson.

Concurrentie voor gematigde Biden en Buttigieg

Michael Bloomberg die in Wall Street zijn weg wel kent, heeft zijn verzet tegen Warren en Sanders nooit verborgen. Hij uitte onder meer kritiek op het plan van Elisabeth Warren voor een belasting op de superrijken, ter financiering van de universele gezondheidszorg en het gratis collegegeld. Als Bloomberg aan de race deelneemt, zal hij waarschijnlijk concurreren met de meer gematigde Biden en Buttigieg.

Michael Bloomberg, oprichter en CEO van het financiële dienstverleningsbedrijf Bloomberg L.P, diende van 2002 tot 2013 als burgemeester van New York. De mediamagnaat en filantroop is een vooraanstaand pleitbezorger van de strijd tegen de klimaatverandering en tegen het wapengeweld in de Verenigde Staten. Volgens het zakenblad Forbes is Bloomberg wiens vermogen op 53,4 miljard dollar wordt geschat, tevens de achtste rijkste Amerikaan.

In de aanloop van de presidentsverkiezingen in 2016 overwoog Michael Bloomberg ook al om als onafhankelijke op te komen. Uiteindeljk zag hij af van dat plan uit vrees in het Democratische kamp te veel verdeeldheid te zaaien.